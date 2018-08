Merkel | non c' è posto per odio neonazi

Di Maio : "Macron e Merkel erano al mare. Sulla Diciotti non ci hanno risposto" : 'Ci hanno fatto la morale Macron e Merkel che dovevamo fare gli accoglienti, ma in questi giorni se ne sono andati al mare e non ci hanno neanche risposto quando li abbiamo chiamati per farci dare una ...

BERLINO - VERTICE Merkel-PUTIN/ Scaramucce pre-summit sull'Ucraina : Vladimir - "non riusciamo ad andare avanti" : BERLINO, VERTICE MERKEL-PUTIN: Siria, Ucraina e gas i dossier più importanti. Ma la partita geopolitica è più ampia: con l'incognita Trump sullo sfondo, gli Usa si giocano l'Europa.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 20:49:00 GMT)

Putin da Merkel : «Sull'Ucraina non si riesce ad andare avanti». E spinge su Nord Stream 2 : La Siria, le forniture di energia, e ovviamente Ucraina e Iran. Il summit a Meseberg tra la Cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin cerca di portare avanti il dialogo ...

Il vertice tra Merkel e Putin. Siria - Ucraina e gas per non dire Trump : Roma. C’è un galateo speciale, un codice esclusivo che ricorre durante i loro incontri. All’inizio della settimana, in tutta fretta, Vladimir Putin e Angela Merkel hanno annunciato un vertice bilaterale, previsto per oggi. Inaspettato ma dettato dagli eventi. L’Europa non sa di chi fidarsi – Merkel

Migranti - Merkel : "Trattato Dublino non funziona"/ Emergenza sbarchi in Spagna : "Serve approccio condiviso" : Migranti, Merkel: "Trattato Dublino non funziona". Ultime notizie, Emergenza sbarchi in Spagna: la cancelliera tedesca rilancia "Serve approccio condiviso"(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 09:32:00 GMT)

Migranti - la Spagna chiede aiuto. Merkel : sistema Dublino non funziona - : Il premier socialista e la cancelliera tedesca si sono incontrati in Andalusia e hanno stabilito un approccio condiviso basato sulla ripartizione equa delle quote tra Paesi Ue. Sul tavolo anche il ...

Sanchez-Merkel : sistema Dublino non va : 22.00 Spagna e Germania lavoreranno per fare ottenere maggiore sostegno dalla Ue al Marocco, Paese di partenza di migranti. Lo hanno concordato il premier spagnolo Sanchez e la cancelliera tedesca Merkel durante un incontro in Andalusia. "14 Km separano la costa della Spagna, e quindi l'Europa, da quelli del Nord Africa, ma c'è una distanza infinitamente maggiore in termini di sviluppo", ha detto Sanchez."Ridurre la profondità di questo ...

Merkel - 'il sistema di Dublino non funziona' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

I cittadini scaricano i leader Macron - Merkel e May in crisi I Mondiali non salvano l'Eliseo : cittadini europei stanno abbandonando i propri leader. Francia, Germania e Regno Unito, vale a dire i tre paesi più grandi e politicamente influenti del Vecchio Continente, sembrano non amare più le proprie guide. Emmanuel Macron, Angela Merkel e Theresa May Segui su affaritaliani.it

Trump vs Alleati “Usa fuori da Nato se non pagate!”/ Scontro con Merkel : “finanziate la Russia - inaccettabile” : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Gas - non solo Trump contro Merkel : Nord Stream progetto della discordia : ...Gerhard Schroeder sia a capo del board e accusando apertamente Washington di giocare sporco per promuovere le sue esportazioni di shale gas.Il progetto Nord Stream d'altronde ha la politica, e la ...

La libertà di Liu Xia è una vittoria idealista della Merkel - ma non solo : Roma. Il governo cinese ha consentito a Liu Xia, moglie del dissidente politico Liu Xiaobo e prigioniera politica lei stessa, di lasciare il paese e andare in Germania, dopo otto anni di arresti domiciliari, isolamento e umiliazioni. Liu Xia era stata arrestata il 10 ottobre del 2010: due giorni pri

Angela Merkel non vuole più i migranti. E in Europa torna l’idea di internare i diversi : Il 7 luglio quella che si considera la sinistra italiana, che tradotta in termini moderni è la componente liberal, progressista, anti-Salvini e così via del Paese, ha indossato una maglietta rossa per sensibilizzare alla crisi dei migranti l’altra fetta dell’Italia. Ma è evidente che il modo in cui l’attuale governo sta gestendo questa crisi in fondo non dispiace agli italiani. E infatti l’accordo stipulato a Bruxelles dieci giorni fa non è ...

Angela Merkel tenta di convincere l'Spd : "Migranti non più di 48 ore nei centri di transito" : Il tempo di permanenza nei centri di transito ai confini "può arrivare a 48 ore, questo prevede la Costituzione" per il fermo di polizia. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in un'intervista all'emittente pubblica Ard.Questa proposta di Merkel potrebbe essere il ponte necessario per consentire un accordo con l'Spd, da subito contrario ai centri; questo si legge sulla stampa tedesca.La Spd, terzo elemento della coalizione di ...