Mercati | Trump solido nonostante le pressioni Viaggio del ministro Tria in Cina

Donald Trump : "I Mercati crollano se io sottoposto a impeachment" : Dopo la condanna di Menafort e la confessione di Cohen, Donald Trump non sta passando delle serena giornate.Ma nonostante questo, il presidente americano è convinto, anzi convintissimo di una posizione: "Se venissi posto sotto impeachment, penso che i mercati crollerebbero. Ritengo che tutti sarebbero molto poveri". Intervistato da Fox and Friends, Trump commenta il periodo che sta affrontando dopo i dazi all'Europa, le critiche per la ...

