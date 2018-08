Menti sulla tua salute e Nadia Toffa furiosa replica ai fan

Guasto elettrico. RallentaMenti sulla linea Fs Roma-Napoli : Disagi per il transito dei treni. La circolazione ferroviaria risulta fortemente rallentata sulla linea Roma-Napoli via Formia. A provocare i

«Guess my age» - Enrico Papi ammette : «Ho Mentito sulla mia età» - : ... in onda alle 20.30 su Tv8 dal lunedì al venerdì, ogni sera una coppia di concorrenti tenta di indovinare l'età di sette sconosciuti basandosi su pochissimi indizi , una canzone, un fatto di cronaca, ...

Maltempo - nubifragi sulla costa in Molise : allagaMenti e soccorsi : Violenta ondata di Maltempo sul litorale molisano: molti gli interventi effettuati nel primo pomeriggio dalle squadre vigili del fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso). A Termoli all’inizio del lungomare un’autovettura con una famiglia a bordo e’ stato soccorsa perche’ sommersa dall’acqua. Sempre su viale Cristoforo Colombo un gazebo è volato dai lidi precipitando sull’asfalto ...

Nadia Toffa - il dettaglio nelle foto scatena il dubbio : «Menti sulla tua salute». Lei risponde a tono : Secondo le ultime notizie Nadia Toffa si è messa il tumore alle spalle e sta per tornare in tv: da settembre tornerà alla coduzione delle Iene , il programma che l'ha fatta conoscere al grande ...

Trame Una Vita : Ursula costringe la figlia a Mentire sulla morte di Tirso : Le anticipazioni delle prossime puntate [VIDEO]di Una Vita, in onda in autunno su Canale 5, svelano che Ursula Dicenta meditera' vendetta contro Cayetana. L'ex governante costringera' Jaime Alday a sposarla prima di rivelargli il nome della figlia. Infine obblighera' Blanca a mentire davanti ad Aurelio per poi tentare di allontanarla nuovamente dalla sua Vita. Ursula sposa il padre di Cayetana Ursula Dicenta meditera' un piano per sbarazzarsi ...

Ponte della Scafa : aggiornaMenti sulla chiusura : “Si è appena concluso il tavolo tecnico convocato con la massima urgenza da Astral SpA, che ha visto coinvolti Regione Lazio, Comune di Roma, X Municipio, Città Metropolitana, Aeroporti di Roma, Anas, Roma Servizi per la Mobilità, Cotral, Comune di Fiumicino e Capitaneria di Porto, all’esito del quale sono state concertate le prime azioni da intraprendere per ridurre i disagi degli utenti, sia con riferimento ai mezzi di soccorso che al ...

ATP WTA CINCINNATI 2018 / Diretta Djokovic Cilic streaming video e tv - i comMenti sulla nuova Davis (tennis) : Diretta Atp Wta CINCINNATI 2018 info streaming video e tv. Oggi si giocano le semifinali: orario delle partite, spiccano Djokovic Cilic e Federer Goffin (18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 12:03:00 GMT)

Genova - sotto sequestro i resti del Morandi : acquisiti docuMenti sulla manutenzione : Via al sequestro del ponte ancora in piedi ma anche via alle acquisizioni di documenti. Su ordine della procura di Genova la squadra mobile è andata presso la sede centrale della...

MALTEMPO A ROMA - ALBERO CADE SU AUTO : COPPIA FERITA/ Bomba d'acqua sulla Capitale : crolli e allagaMenti : MALTEMPO a ROMA: ALBERO CADE su AUTO, COPPIA FERITA. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 21:34:00 GMT)

'Falcomatà diMentica di indire il bando sulla metanizzazione' : ... e fa una tragica analisi politica, evidenziando l'azzeramento della ricaduta economica degli investimenti sul nostro territorio, con l'assenza di opere pubbliche con impatto positivo sull'economia ...

Corciano Festival : sabato 11 agosto i componiMenti di H. Pinter nello spettacolo di Farneto Teatro - il convegno dedicato alla mostra sulla ... : Filo conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima produzione discografica e libraria è la tradizione composita e sfaccettata, il "vagabondaggio culturale e reale" proprio del popolo ebraico, ...

Impazza SMS rinnovo WhatsApp o app disattivata : chiariMenti definitivi sulla truffa : Una vera e propria valanga di SMS per il rinnovo WhatsApp sta investendo gli utenti italiani. C'è pericolo che l'applicazione sia disattivata se non si prosegue ad un nuovo abbonamento attraverso il link presente nel messaggio di testo? Altro che comunicazione di servizio, si tratta di una vera e propria minaccia da non sottovalutare e di cui vi abbiamo parlato anche nel recente passato. Siamo al cospetto di un virus o di un tentativo di truffa ...

FramMenti di un inganno/ Su Rai 2 il film con Sarah Fisher : curiosità sulla pellicola (oggi - 4 agosto 2018) : Frammenti di un inganno, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Sarah Fisher, Lauren Holly e Paul Johansson, alla regia Roma Roth. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:13:00 GMT)

Moavero sMentisce Salvini sulla Crimea : «L'Italia non riconosce l'annessione russa» : «Il governo ritiene che vadano sempre rispettate le regole del diritto internazionale» e «L'Italia non ha riconosciuto le autorità regionali designate nel marzo 2014», aderendo alle sanzioni in ...