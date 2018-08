May | «Una Brexit senza accordo con l' Ue non sarebbe la fine del mondo»

Frana a CourMayeur : morto turista travolto - dispersa una donna Video Elicotteri per salvare 200 vacanzieri : 'Vengono portate in elicottero in località Planpincieux e da qui, con la navetta, al forum sport center di Dolonne', dove da ieri già si trovano altre 25 persone, spiega il sindaco, Stefano ...

Lupin - il ladro gentiluomo conquista Netflix : OMay Sy protagonista di una nuova serie : ladro, gentiluomo... in altre parole Lupin. Poteva Netflix non mettere mano alla saga del criminale francese più famoso di sempre? Ovviamente no, e la piattaforma di streaming online ha fatto oggi l'annuncio: la sua prossima produzione francese sarà proprio una versione moderna del celebre personaggio creato dalla penna di Maurice Leblanc nel 1905.Ad interpretare Arsenio Lupin nella nuova produzione firmata Gaumont Télévision sarà Omar Sy, ...

Trump : "Nessuna critica a May. Al via area di libero scambio" : Tensione, incertezza, critche. Ora, però, tra il presidente americano Donald Trump e il primo ministro inglese Theresa May sembra regnare la pace. E la collaborazione. "Sosteniamo la decisione del popolo britannico" di lasciare l'Unione europea, "quello che vuole fare, per noi va bene, è una sua decisione, assicuriamoci di commerciare insieme", ha dichiarato il tycoon durante la conferenza stampa congiunta.Parole, quindi, che non hanno nulla a ...

Theresa May vuole una Brexit il più 'soft' possibile : Partnership stretta anche in campo di sicurezza, con costante scambio di dati a protezione dei cittadini e, addirittura, 'coordinamento nella politica estera e nella difesa'. Il libero movimento di ...