Maurizio Costanzo fa 80 anni | gli auguri di Caterina Balivo e colleghi

Maurizio Costanzo tra "ironia e commozione" : 80 anni al servizio della gente : Il giornalista festeggia il traguardo importante con un desiderio: "Che mia moglie Maria De Filippi mi voglia sempre così bene"

Maurizio Costanzo a TvBlog : Ottant'anni di compagnia : La quarta ed ultima puntata della rubrica estiva che TvBlog ha voluto affidare quest'anno a Maurizio Costanzo è dedicata al rapporto fra il giornalista romano ed il piccolo schermo. Oggi giorno del suo ottantesimo compleanno Costanzo fa un lungo viaggio nella sua carriera e al termine di questo percorso di 4 puntate, ci consegna una sorta di piccola grande analisi, della Tv degli ultimi 40 anni vissuta dal suo punto di vista. Come è ...

Maurizio Costanzo - l’inventore del talk-show compie 80 anni : “Il regalo che vorrei? Che Maria non smettesse di volermi bene” : Conduttore, scrittore e inventore del talk show all’italiana con il suo Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo ha fatto la storia della televisione e compie oggi 80 anni, nello stesso giorno in cui festeggia anche 23 anni di matrimonio con Maria De Filippi a cui dedica, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, profonde parole d’amore: “Sono arrivato a questo traguardo in salute e facendo il lavoro ...

Maurizio Costanzo fa 80 anni - con Maria De Filippi : «Mi ha salvato da me stesso» : Maurizio Costanzo il 28 agosto 2018 compie 80 anni. Una data memorabile e detestabile per uno come lui che odia i compleanni. Quel che più teme? Non la pensione (non ha nessuna voglia di smettere di fare domande), né l’invecchiare, bensì le feste e le sorprese. «Non ho idea di quello che lei potrebbe organizzare, ma sa bene che non sono attratto dall’idea di una grande festa […] Ho deciso di non fare più niente per ricordare quanti anni ...

Maurizio Costanzo racconta io e Maria saremmo morti : A “DiPiù” Maurizio Costanzo ha anche rivelato di aver capito, quel giorno, di voler sposare Maria De Filippi: «Fu proprio il fatto di aver visto la morte in faccia con lei che mi spinse a chiedere Maria in moglie, perché capii una cosa fondamentale: È lei la persona che voglio che mi tenga la mano quando morirò». Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono sposati ormai da oltre 23 anni: era il 1995 quando la coppia convolò a nozze, subito dopo il ...

Maurizio Costanzo - gli 80 anni del maestro della tv : Il 28 agosto il conduttore televisivo, radiofonico, autore di programmi tv e giornalista, festeggia 80 anni. La sua storia per immagini 27 agosto 2018

Maurizio Costanzo rivela : «Io e Maria De Filippi saremmo morti entrambi» : «Nell'attentato di via Fauro, a Roma, tentarono di far saltare in aria l'auto su cui viaggiavo. L'autobomba fece alcuni feriti e moltissimi danni, solo per un caso fortunato non ci...

Maurizio Costanzo a TvBlog : I protagonisti della televisione : La terza puntata della rubrica di e con Maurizio Costanzo in questa calda estate su TvBlog è dedicata ai protagonisti del nostro piccolo schermo. Con Costanzo parleremo di tutti quelli che vanno in video, siano essi conduttori o attori. Analizzeremo dunque insieme all'inventore del talk show televisivo nostrano i volti che quotidianamente vanno in video, chi tutti i giorni, chi meno spesso e faremo con Costanzo anche un'analisi sul ruolo ...

