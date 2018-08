Matteo Renzi | ecco dov' era finito l' ex premier | a cena dallo chef stellato | e con il

Matteo Salvini - la badilata di Antonio Padellaro : 'Farà la fine di Matteo Renzi' : Roba da toccare ferro , o qualcos'altro, per chi li ha, . Antonio Padellaro su Il Fatto Quotidiano si spinge oggi fino a raccontare la 'renzizzazione' di Matteo Salvini . Secondo l'ex direttore, ...

Matto Salvini indagato. La foto del pm Luigi Patronaggio con Matteo Renzi e Andrea Orlando diventa virale : poi la ‘scoperta’ : La furia del web non poteva lasciare immune Luigi Patronaggio, il procuratore di Agrigento che ha aperto un fascicolo di indagine a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato anche di sequestro di persona per il divieto di sbarco durato cinque giorni del pattugliatore della Marina Militare Diciotti al porto di Catania. “Patronaggio guarda Renzi con amore”, si legge nella didascalia di una foto diffusa in ...

Matteo Renzi : 'Loro bloccano i porti? E noi blocchiamo i fondi'. Le parole dell'ex premier diventano virali : ... emerge questa ulteriore incoerenza: una incoerenza che mette in luce un Partito Democratico in confusione che, con queste politiche schizofrenica, rischia sempre di più la marginalizzazione politica.

Matteo Salvini - il video che smaschera Matteo Renzi : 'Oggi ci insulta - un anno fa minacciava l'Ue' : A sentire i maggiori esponenti del Partito democratico, Matteo Renzi in testa, sembra che chi governa oggi l'Italia sia impazzito, dopo aver minacciato l'Unione europea di non onorare i versamenti da ...

Matteo Renzi torna nuovamente all’attacco di Luigi Di Maio : Nuovo attacco di Matteo Renzi ai danni di Luigi Di Maio Dopo aver etichettato qualche giorno fa, Luigi Di Maio come uno squallido (Leggi Articolo), Renzi torna a colpire il Ministro Di Maio. E in un post pubblicato sui social, punta il dito contro “la doppia morale” di Luigi Di Maio, che commentando il procedimento aperto nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti, ha spiegato che il titolare del Viminale non deve dimettersi. ...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “La sua doppia morale è una vergogna civile” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente Luigi Di Maio per il suo vecchio tweet con il quale chiedeva le dimissioni di Angelino Alfano, allora ministro dell'Interno indagato per abuso d'ufficio: "La ruota gira per tutti, la doppia morale del ministro della disoccupazione è una vergogna civile".Continua a leggere

Matteo Renzi - il Pd lo pugnala a casa sua : trombato dalla Festa dell'Unità a Rignano : Mentre Matteo Renzi batte Firenze palmo a palmo per il suo film, proprio da casa dell'ex premier, Rignano sull'Arno , arriva l'ultima pugnalata del Pd . Dopo la storica sconfitta dei dem alle ...

Il figlio di Matteo Renzi approda in un club di Serie A : è stato tesserato dall'Udinese : Il figlio dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi è entrato a far parte della rosa della rappresentativa Primavera dell’Udinese. Il giovane Francesco, nato nel 2001, è stato tesserato dal club friuliano dopo aver convinto i responsabili del staff tecnico del sodalizio bianconero. Il primogenito dell’ex segretario del Partito Democratico [VIDEO] ha trascorso alcune settimane di prova presso il centro sportivo agli ordini del ...

Matteo Renzi un fiume in piena contro Luigi Di Maio : “Squallido bugiardo!” : L’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio Continuano le polemiche politiche dopo il crollo del ponte Morandi di Genova e ancora una volta i protagonisti sono Luigi Di Maio e Matteo Renzi. L’ex Presidente del Consiglio utilizza la sua eNews per attaccare duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che a suo dire avrebbe mentito ...

Firenze - documentario di Matteo Renzi/ Roberto Benigni non sarà nel cast : spuntano nuovi aggiornamenti : Florence, documentario di Matteo Renzi in prima serata? Ultime notizie, la richiesta di Mediaset e il parere dell'ex premier: ecco le parole di Lucio Presta(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:40:00 GMT)

Matteo Renzi : “Luigi Di Maio è uno squallido bugiardo” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente l'attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: "Di Maio è un bugiardo. Mi spiace dirlo, perché è un ministro, ma siamo davanti a uno squallido bugiardo". E rilancia le accuse a Salvini sulle concessioni di Autostrade per l'Italia.Continua a leggere

