Marsiglia | l’emozionante storia del piccolo Yassin | gol al Velodrome per ricordare il

(Di martedì 28 agosto 2018) Per omaggiare la memoria del padre scomparso dieci anni fa, ilha permesso aldi segnare un gol alprima del match con il Rennes Unaemozionante e bella da raccontare, che ha come protagonista il, figlio di uno dei due tifosi dell’Olympiquedeceduti dieci anni fa in un incidente stradale. In memoria del padre, il club francese ha permesso al proprio giovane fan di esaudire uno dei suoi desideri, facendolo andare in gol aldavanti ad uno stadio intero. E’ successo prima del match di domenica contro il Rennes, quandoè partito palla al piede verso la porta avversaria, depositandola poi in rete con il piattone. Un gol che ha strappato un sorriso all’intero stadio e, soprattutto, alla curva del, che nel frattempo aveva esposto uno striscione in ricordo dei due sfortunati ...