Marina in Arte in riva al mare

A settembre 2018 l’incontro di Vasco Rossi con i fan a Castellaneta Marina : come partecipare alla selezione : Anche quest'anno, tra la fine dell'estate e l'autunno, si rinnova l'appuntamento con l'incontro di Vasco Rossi con i fan: il rocker dopo le fatiche del tour negli stadi e l'annuncio di nuovi concerti nel 2019, sta trascorrendo le vacanze in Puglia, nel suo ben retiro di Castellaneta Marina, ed è lì che accoglierà 50 iscritti al Fan Club per un incontro in cui scambiare impressioni, ricordi e strette di mano. come ogni anno, anche l'ottavo ...

Marina di Ragusa in arte : Marina di Ragusa in arte, ritorna l'appuntamento con gli artisti iblei. Piu' di venti artisti per tre sabati di estemporanee ed esposizioni.

Concorso Marina Militare per reclutare VFP1 : domanda di partecipazione da agosto : 4 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso pubblico [VIDEO] n° 61 del 03 agosto 2018, rivolto a 2.225 VFP1 Volontari in ferma prefissata di 1 anno. La ricerca è indirizzata a trovare nuove reclute da inserire in forze all'interno del Corpo della Marina Militare ed i settori dove occupare una posizione all'interno del presente Corpo sono vari, da espletarsi per sede di inserimento e reclutamento entro il 2019: Bando ...

Concorso Marina Militare per reclutare VFP1 : domanda di partecipazione da agosto : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso pubblico n° 61 del 03 agosto 2018, rivolto a 2.225 VFP1 (Volontari in ferma prefissata di 1 anno). La ricerca è indirizzata a trovare nuove reclute da inserire in forze all'interno del Corpo della Marina Militare ed i settori dove occupare una posizione all'interno del presente Corpo sono vari, da espletarsi per sede di inserimento e reclutamento entro il 2019: Bando Marina Militare: ...

Flavio Caroli "racconta l'arte" ad Albissola Marina : Sabato 4 agosto alle ore 21,15 in Piazza Concordia ad Albissola Marina: Lectio Magistralis dello storico dell'arte Flavio Caroli dal titolo "L'arte italiana in quindici week end e mezzo" , Mondadori, .

Putin partecipa alla parata navale del Giorno della Marina militare a San Pietroburgo - : Il presidente russo Vladimir Putin ha preso parte alla parata navale di San Pietroburgo dedicata alla Giornata della Marina militare russa. Non è la prima volta nella storia moderna che il presidente ...

Putin prenderà parte agli eventi del Giorno della Marina Militare russa a San Pietroburgo - : Il presidente russo Vladimir Putin parteciperà agli eventi celebrativi dedicati al Giorno della Marina Militare russa a San Pietroburgo, comunica l'ufficio stampa del Cremlino. "Il 29 luglio il ...