Marina Graziani | l' ex Velina annulla le nozze | ' Io | violentata psicologicamente'

“Minacciata - poi ho detto basta”. Marina Graziani choc : la confessione dell’ex velina : “Mi sono riservata questa estate per riflettere e cercare di riprendermi da un periodo di intensa sofferenza, ma è opportuno dire la verità: ho dovuto annullare le nozze e chiudere la mia relazione per minacce di varia natura”. Inizia così il post su Instagram dell’ex velina di Striscia la Notizia Marina Graziani, che a luglio ha chiuso in malo modo il fidanzamento lampo (i due erano insieme a lui da solo un mese) col ...