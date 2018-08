Mara Venier | ' Chi è sleale con me diventa mia nemica'

'Meschina e sleale - non è mia amica' - Mara Venier e la confessione poco prima del debutto in Rai : FUNWEEK.IT - Non c'è dubbio che il ritorno di Mara Venier in Rai abbia da una parte fatto gioire il fedele pubblico di Viale Mazzini e dall'altra impensierito i diretti competitor, ma la conduttrice - ...

Mara Venier : la rivelazione su Maria De Filippi e Mediaset! : Mara Venier, prossima conduttrice del programma Domenica In, rivela in un’intervista dei particolari che riguardano Maria De Filippi e Mediaset! Inoltre parla anche del suo contratto con la Rai! Mara Venier sta per lanciarsi in una nuova avventura, condurre “Domenica In”. La bionda veneziana è perfettamente consapevole che dovrà scontrarsi con la veterana e stacanovista Barbara D’Urso. Nutre profonda stima per lei, la ...

Mara Venier - frecciata contro Cristina Parodi : 'Mi trovo una Domenica in...' : Mara Venier lancia una frecciata, forse involontaria, a Cristina Parodi . Parlando del suo ritorno imminente in Rai, dice: 'Avevo altre proposte, ma questa è stata ripeto una scelta di cuore. Ritrovo ...

Mara Venier : "Chi è meschina e sleale non può essere mia amica" : Mara Venier non usa giri di parole. La conduttrice di Domenica In si confessa a TvBlog e parla della sua vita professionale ma anche del suo lato privato. Nella sua confessione parla dell'amicizia e ...

Mara Venier torna a Roma pronta per Domenica In : anticipazioni : Domenica In: Mara Venier finisce le sue vacanze e torna a Roma “Stanca ma felice” Mara Venier è tornata a Roma dopo le vacanze estive. La prima puntata della nuova Domenica In partirà il 16 settembre e la conduttrice veneta è tornata in Italia per mettere a punto gli ultimi dettagli della trasmissione di Rai1. “Dopo 9 ore di aereo, 4 di treno siamo arrivati a Roma giocando con Claudietto. Stanca ma felice. Una vacanza ...

Mara Venier torna a parlare dello scontro tra Domenica In e Domenica Live e fa una rivelazione su Mediaset e il contratto con la Rai… : Mara Venier in una lunga intervista rilasciata a Tv Blog è a parlare dello scontro tra Domenica In e Domenica Live e del suo rapporto con Barbara d’Urso. “Non ho mai pensato che Barbara sia una mia nemica. E’ una mia competitor, ma è prima di tutto una amica. Lei è forte, lo sappiamo, in questi anni ha preso molto pubblico di Rai1. Quando ci vediamo mi dice spesso: da quando non ci sei più tu ho cominciato a vincere su Vita in diretta e poi ...

Mara Venier - Domenica In - l’intervista : Maria - la d’Urso e la Parodi : Mara Venier, l’intervista prima di Domenica In: le parole su Barbara d’Urso, Cristina Parodi e la grande amica Maria De Filippi Mara Venier si sta preparando per la difficile sfida che l’attende: risollevare gli ascolti di Domenica In (in partenza il 16 settembre, Rai1), dopo la deludente stagione dello scorso anno dove la trasmissione, condotta dal […] L'articolo Mara Venier, Domenica In, l’intervista: Maria, la ...

Mara Venier dice la sua su Cristina Parodi prima di Domenica In : Domenica In: Mara Venier e Cristina Parodi “nemiche”? Ancora poche settimane e Mara Venier tornerà alla conduzione di Domenica In dopo 4 anni. Dal 16 settembre terrà compagnia il pubblico di Rai1 con tanto intrattenimento e divertimento ma fino alle 17.30 quando poi passerà la linea a Cristina Parodi. L’ex conduttrice del contenitore Domenicale del primo canale della Tv di Stato, a cui è stato tolto dopo il scarso successo in ...

Mara Venier a TvBlog : La mia Domenica in della rivincita - fra cuore - incoscienza e voglia di far bene : E' il grande ritorno dell'autunno televisivo 2018. Mara Venier torna alla conduzione di Domenica in dopo 4 anni. Dal 16 settembre ogni Domenica e fino al mese di maggio 2019 Mara terrà compagnia al pubblico della prima rete della Rai con un programma di intrattenimento leggero, con momenti di divertimento, mixati con altri di parola.TvBlog l'ha sentita in uno degli ultimi giorni di vacanza a Casa de Campo nella Repubblica Domenicana dove ...

Mara Venier ricorda Little Tony/ Video : "Ho fatto 9 edizioni di Domenica In - ricordo il mio grande amico" : Mara Venier ricorda Little Tony su Instagram. La conduttrice pubblica un Video e scrive: "Ho fatto 9 edizioni di Domenica In, ricordo il mio grande amico Tony"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 22:52:00 GMT)

“Domenica seguirò Barbara d’Urso e non te” e Mara Venier replica (a tono) a un follower : Grande attesa (e altrettanti pettegolezzi) in vista della sfida televisiva tra 'Domenica In' e 'Domenica Live'