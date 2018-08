Manuela Bailo | si tratta di omicidio premeditato? Dubbi sul movente

ilnotiziangolo

: Manuela Bailo, la donna scomparsa a Brescia è stata uccisa dall’ex amante. Domenica è stato ritrovato il cadavere - fattoquotidiano : Manuela Bailo, la donna scomparsa a Brescia è stata uccisa dall’ex amante. Domenica è stato ritrovato il cadavere - RaiNews : Donna scomparsa nel bresciano, l'amante confessa l'omicidio. Manuela Bailo, 35 anni, era scomparsa dal 29 luglio sc… - GiostraGiacomo : Omicidio di Manuela, si cerca il vero movente: forse l'amante aveva pianificato tutto - BresciaToday -

(Di martedì 28 agosto 2018)ultime notizie – Continua a non reggere agli occhi degli inquirenti la versione dei fatti data da Fabrizio Pasini, reo confesso dell’della donna. Il sindacalista infatti continua ad affermare che si siato di un incidente e chesia caduta dalle scale in seguito ad un litigio. Le prove raccolte fino ad ora sembrano invece dimostrare il contrario. In particolare la Procura è già all’opera per capire se si tratti di. Il 48enne Fabrizio Pasini è sicuro della propria innocenza.sarebbe morta per un incidente, durante il loro ultimo incontro. L’esame autoptico intanto ha dimostrato che le ferite riportate dalla 35enne non sono compatibili con una caduta dalle scale, così come lo dimostrerebbe l’assenza di tracce ematiche rilevate nella villetta della madre del sindacalista. Un taglio netto ...