Manu Ginobili lascia il basket dopo 23 anni | tutta la carriera del ‘tanguero’ argentino

Manu Ginobili lascia il basket dopo 23 anni : tutta la carriera del ‘tanghero’ argentino tra Reggio - Bologna e il mondo Nba : “Oggi, con un mix di emozioni, annuncio il mio ritiro dal basket. Provo immensa gratitudine per chiunque (famiglia, amici, compagni, allenatori, staff, tifosi) abbia fatto parte della mia vita negli ultimi 23 anni. È stato un viaggio favoloso. Ben al di là dei miei sogni”. Queste le parole scelte da EManuel David ‘Manu’ Ginobili per dare un ultimo abbraccio all’amore più grande: la pallacanestro. Le ...

Da LeBron James a Steve Curry e le stelle del passato : gli omaggi social a Manu Ginobili dopo il ritiro [GALLERY] : Nella notte italiana di ieri, Manu Ginobili ha annunciato il suo ritiro dal mondo NBA e dal basket giocato: dai social l’omaggio da compagni, avversari e leggende del passato Serviva una chiacchierata chiarificatrice con coach Popovich per capire cosa fare nel proprio futuro. Incontro che c’è stato e, al termine del quale, Manu Ginobili ha avuto chiaro in testa il suo futuro: sarà ritiro. Il fuoriclasse argentino, passato anche ...

NBA - da Maradona a LeBron - da Kobe a Curry - lo sport rende omaggio a Manu Ginobili : Dai social di giocatori ed ex giocatori, tanto compagni quanto avversari, sia NBA che di area FIBA, arriva una incredibile manifestazione di affetto verso un giocatore che ha cambiato il modo di ...

Basket - Manu Ginobili si ritira a 41 anni. La leggenda d’Argentina tra Reggio Calabria - Virtus Bologna e San Antonio Spurs : Che il giorno del ritiro fosse vicino era chiaro da anni. Ma lui resisteva, totalmente incurante dell’incedere del tempo. Resisteva, e a 37 anni schiacciava ancora in finale NBA facendo urlare i telecronisti di mezzo mondo. Oggi quel giorno è arrivato. I punti del 63-77 in gara-5 del primo turno di playoff contro i Golden State Warriors rimarranno i suoi ultimi. Gli assist per Bertans e Aldridge nella vana rimonta dell’ultimo quarto ...

NBA - Ginobili si ritira dal basket : dalla Viola agli Spurs - una leggenda assoluta… grazie Manu! : Manu Ginobili lascia il basket, uno dei cestisti più amati dai tifosi degli Spurs, ma anche da quelli italiani che lo hanno di fatto ‘adottato’ Manu Ginobili ha deciso di dare l’addio al suo amore, il basket. La guardia argentina che ha incantato in giro per il mondo, ha deciso di dire basta. Partita dalla sua Argentina, si è completato cestisticamente in Italia, tra Viola Reggio Calabria e l’allora Kinder Bologna, ...

NBA – Manu Ginobili pronto a considerare l’ipotesi di ritiro : decisivo l’incontro con coach Popovich : Manu Ginobili sarebbe pronto a considerare l’ipotesi di ritiro: la decisione verrà presa dopo l’incontro con coach Popovich che avverrà nei prossimi giorni Manu Ginobili sta pensando seriamente di ritiararsi, non alla fine della prossima stagione, ma in questi giorni. Il cestista argentino ha ancora un anno di contratto con i San Antonio Spurs ma, alla straordinaria età di 41 anni, nella mente dell’ex Virtus Bologna e Viola Reggio ...