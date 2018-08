Maltrattata dalla nuora perché veste all' occidentale

ilgiornale

: RT @ChiarsXo: 31. il progetto del compleanno DRAW MICHELE’S LIFE dicembre 2016 in realtà di gente è stata maltrattata dalla sottoscritta,… - mcorangetrashn : RT @ChiarsXo: 31. il progetto del compleanno DRAW MICHELE’S LIFE dicembre 2016 in realtà di gente è stata maltrattata dalla sottoscritta,… - ChiarsXo : 31. il progetto del compleanno DRAW MICHELE’S LIFE dicembre 2016 in realtà di gente è stata maltrattata dalla sott… - ciccotwtt : @matteosalvinimi Seguono (che non vuol dire supportano) il classico esempio di bullocodardo. Fa il cattivone con i… -

(Di martedì 28 agosto 2018)e insultatasolovoleva vestire all'. È successo a Tavullia, in provncia di Pesaro. La giovane ragazza marocchina arrivata da poco in Italia ha deciso di non indossare più i tipici vestiti del suo Paese, lunghi e pesanti. Che con questo caldo, poi, sicuramente non aiutano. Al loro posto ha così iniziato a indossare alcuni abiti tipici della vitano, anche del trucco sugli occhi e le labbra. Insomma, tutto ciò che per una ragazza italiana è normale.A prenderla male, prima di tutti gli altri, è stato il marito. E non solo. A iniziare a insultarla, minacciarla e maltrattarla poi ha iniziato tutta la famiglia. Compresa la suocera. Come riporta Il Resto del Carlino, gli eventi si sono verificati nel 2012. La ragazza ha poi lasciato il marito e la ex suocera è stata ora condannata per maltrattamenti ad 1 anno e 4 mesi di ...