Maltempo | dal grano al pomodoro | la pioggia compromette i raccolti

Maltempo Palermo : cedimento del manto stradale in via Ruffo di Calabria - chiuso tratto : A causa delle abbondanti piogge che si sono registrate a Palermo nei giorni scorsi, si è verificato un cedimento del manto stradale in via Ruffo di Calabria: il tratto interessato è stato chiuso, a seguito di ordinanza del Comune, sia alle auto che ai pedoni. L'articolo Maltempo Palermo: cedimento del manto stradale in via Ruffo di Calabria, chiuso tratto sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo : pausa dal Maltempo - per qualche giorno sarà di nuovo estate : Nei primi giorni della settimana potremmo assistere a un nuovo ribaltone con l'alta pressione africana che si espanderà nuovamente su tutta l'Italia, facendo aumentare gradualmente le temperature massime. Poi però, a partire da venerdì 31 agosto, secondo le previsioni degli esperti Meteo il tempo peggiorerà di nuovo.Continua a leggere

Maltempo - domenica d’autunno al Nord : freddo in pianura - neve sulle Alpi. Attenzione dal pomeriggio al Centro/Sud [LIVE] : Da lettini e ombrelloni a guanti e scarponi il passo è breve nel pazzo clima dell’estate 2018 in Italia: risveglio tipicamente autunnale stamattina al Nord, e in modo particolare nell’area alpina e al Nord/Est dove le temperature sono crollate fino a +10°C a Belluno, +11°C a Biella, Aosta e Sondrio, +12°C a Novara, Trento e Merano, +13°C a Udine, Trieste, Gorizia, Pavia, Pordenone, Rovereto e Treviso, +14°C a Brescia, Bergamo e ...

La Calabria devastata dal Maltempo - Ferro : 'Serve un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco a Ricadi' : Il governo regionale sembra non vedere che un'intera provincia sta sprofondando nelle buche che ogni temporale continua a disseminare lungo le strade, isolando le comunità e danneggiando l'economia. ...

Coldiretti - via al controesodo spinto dal Maltempo : Vacanze finite per la maggior parte dei 21 milioni di italiani che hanno scelto di andare in vacanza ad agosto: 11,3 i giorni trascorsi, in media, lontano da casa

Maltempo in Calabria - Tropea devastata dal 2° nubifragio negli ultimi tre giorni : chiusa l’isola - città in ginocchio [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Genova - Ferrazza e Brencich fuori dalla Commissione Mit. Preoccupa il Maltempo : Ragioni di opportunità. Entrambi avevano firmato il parere del febbraio scorso sui lavori ai piloni 9 e 10. Condizioni critiche per il moncone ovest -

Maltempo - nubifragio su Grottaglie : agenti salvano bimbo in un’auto sommersa dall’acqua : Un violento nubifragio si è abbattuto giovedì su Grottaglie, nella provincia di Taranto. Un video diffuso dalla polizia mostra una volante intervenuta per salvare gli occupanti di un'auto sommersa dall'acqua fino ai finestrini. In auto c’era anche un bambino di quattro anni che è stato preso in braccio da un poliziotto.Continua a leggere

Maltempo - bimbo salvato da auto sommersa dall'acqua : Numerose sono chiamate al 113 per il nubifragio che si è abbattuto venerdì sulla provincia di Taranto. La Polizia è intervenuta a Grottaglie per salvare una famiglia intrappolata da fango e acqua ...

Cartello stradale cade e sfiora le auto - paura a Pisa. Maltempo - temporali e disagi al Centro-Sud : Pioggia, fulmini e forti raffiche di vento hanno colpito l'area pisana e la Valdera. I fulmini hanno addirittura provocato piccoli incendi sparsi e qualche disagio anche alla viabilità. Alberi e rami ...

Maltempo - temporali nel Pisano : crolla il cartello stradale Sgc : Un violento temporale sta attraversando rapidamente l’area pisana e la Valdera con forti e improvvise raffiche di vento, un po’ di pioggia e soprattutto numerosi fulmini che stanno determinando piccoli incendi sparsi e qualche disagio anche alla viabilità. Un cartello stradale e’ letteralmente crollato sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno, sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in ...

Diciotti in balìa del Maltempo. Ma dalla Ue ancora silenzio : Notte difficile a causa del maltempo e della pioggia per i 177 migranti a bordo di nave Diciotti della Guardia costiera, ormeggiata da lunedì sera a Catania, ma per i quali non è stato autorizzato dal Viminale lo sbarco. Si tratta per i migranti della seconda notte nel porto etneo, della settima in mare. Protetti dal sole e dalle intemperie da un telo verde che sovrasta il ponte. O costretti all'interno quando il maltempo non consente di stare ...

Maltempo - dalla siccità ai nubifragi : mezzo milione di danni - coltivazioni sconvolte : Con l’ultima ondata di Maltempo salgono ad oltre mezzo miliardo i danni provocati dagli eventi estremi del 2018 con nubifragi, trombe d’aria, fulmini, bombe d’acqua e grandinate ma anche siccità che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto stima la Coldiretti nel tracciare un bilancio delle anomalie climatiche che hanno decimato i raccolti, distrutto coltivazioni, abbattuto alberi e allagato le aziende ma anche provocato frane, ...

Maltempo Taranto : fumo e fiamme dalle torce Eni - “da lontano sembra l’apocalisse” : A causa del Maltempo fumo e fiamme si sono sprigionate dalle torce della raffineria Eni di Taranto creando una nube nera che per diversi minuti è stata ben visibile dal quartiere Tamburi fino al territorio di Massafra. Proprio la zona di Massafra e’ stata colpita da un violento nubifragio che ha trasformato alcune strade in fiumi di acqua mista a fango. La situazione e’ ora tornata alla normalita’. Secondo gli attivisti Luciano ...