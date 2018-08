Mal di gola per 10 | evacuata casa salute

Nainggolan in discoteca fa discutere : “vai a dormire che domani devi giocare” - il calciatore reagisce Male… [VIDEO] : Raja Nainggolan alle prese con un tifoso un po’ invadente all’interno di una discoteca: la reazione del calciatore è “alla Nainggolan” Raja Nainggolan è da poco approdato all’Inter dalla Roma, ma ancora non è al top della forma a causa di un infortunio. Il calciatore è stato pizzicato da alcuni tifosi all’interno di una discoteca, ed uno dei presenti ha inveito contro l’interista: “vai a ...

Maltempo - strage in Calabria : "l'accesso alle gole non è regolamentato" [FOTO] : ... lo ha scritto in un post su Facebook il senatore Franco Ortolani , esperto geologo, docente universitario, ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del ...

Maltempo - tragedia nel Pollino : le Gole del Raganello sono pericolose - l’accesso è regolato : tragedia in Calabria, dove un torrente in piena ha travolto un gruppo di escursionisti impegnati nelle Gole del torrente Raganello, a Civita (Cosenza). Si tratta di escursioni consigliate solo agli esperti: il lungo canale del corso d’acqua, che si incunea nei monti del massiccio del Pollino, si inerpica a volte in maniera repentina, regalando bellissimi scorci con cascate e rapide, ma diventando anche estremamente pericoloso in caso di ...

Ospiti in scaletta a Radionorba Battiti Live ad Andria il 16 agosto su Italia1 con ErMal Meta e Lorenzo Fragola : La serata di Radionorba Battiti Live ad Andria verrà trasmessa su Italia1, in prima serata, giovedì 16 agosto. Tanti sono stati gli Ospiti che si sono esibiti in occasione dell'evento di Radionorba, artisti italiani ed internazionali le cui esibizioni rivivranno in TV giovedì 16 agosto. L'evento non verrà trasmesso in diretta: la serata è stata registrata lo scorso 15 luglio ed approderà in televisione con un mese di ritardo rispetto alla ...

Busto Arsizio : settantenne strangola la moglie Malata di 65 anni e si uccide : Scoperti in un appartamento di Busto Arsizio , Varese, i cadaveri di due anziani. L'ipotesi è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio. A quanto si è appreso la donna, 65 anni, sarebbe stata ...

Pallotta show a tutto tondo : dalla Roma al caso Malcom - sino al Milan di Elliott e Nainggolan : Il presidente della Roma, James Pallotta, ha parlato di calciomercato ma non solo, anche del nuovo corso del Milan americano Il patron della Roma, James Pallotta, è letteralmente furioso nelle ultime ore a seguito del caso Malcom. Il calciatore è stato soffiato da sotto il naso al club giallorosso dal Barcellona, autore di una scorrettezza non da poco. Pallotta, parlando alla radio Sirius XM, si è scatenato su questo ed altri argomenti ...

Caserta : strangola la moglie e si uccide. La donna l’aveva denunciato per Maltrattamenti - poi aveva ritirato le accuse : Ha strangolato la moglie, poi si è impiccato in solaio. E’ successo la scorsa notte a San Marcellino, in provincia di Caserta. Immacolata Stabile aveva denunciato il consorte Antonio Topa circa un anno fa per maltrattamenti, ma dopo due settimane aveva ritirato la denuncia. L’uomo era un carpentiere incensurato di 51 anni e andava avanti con lavori saltuari, lei era invece una casalinga di 48 anni. A ritrovare i corpi ormai privi di vita ...

Maltempo Napoli : torna regolare la circolazione ferroviaria : La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli ha subito rallentamenti dalle 10:40 alle 12:40 per guasti agli impianti di circolazione, causati da un forte temporale che in mattinata ha colpito la città e le zone vicine. La situazione ora è tornata regolare. Interessati i treni della Formia – Roma e Aversa – Caserta. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana sono intervenuti per riparare i danni e ripristinare le normali condizioni ...

La serata di sesso estremo finisce Male : uomo ferito alla gola con un paio di forbici : Un incontro attraverso una chat erotica, l'uso di cocaina e poi il sesso estremo. Una serata da sballo con il finale thrilling: un 35enne dietro alle sbarre per lesioni personali aggravate e il suo ...

