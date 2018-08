Mafia | affari e inchini | 9 arresti nel Catanese Ultime notizie Paternò | erano affiliati

Mafia - affari e inchini : arrestati nove affiliati della cosa Assinnata : ... hanno individuato capi e gregari, riscontrando un diffuso condizionamento dell'economia locale. In manette anche il reggente che, al quale, al posto del padre in carcere, curava i rapporti con altri ...

Mafia : affari e 'inchini' - decapitato clan nel Catanese; 9 arresti : Nove appartenenti alla Mafia di Paternò sono stati arrestati dai carabinieri per associazione di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. Le indagini hanno consentito di definire la posizione di comando della cosca Assinnata della criminalità organizzata del paese, evidenziato anche dal segno di reverenza ...

Mafia - scacco ai Casamonica : lusso e affari del clan/ Ultime notizie : giro di Vip nella trappola dell'usura : Mafia, scacco ai Casamonica: lusso e affari del clan, ieri vittima di un nuovo blitz. Molti vip finiti nella trappola dell'usura, da Marco Baldini a uno dei figli adottivi di Zeffirelli.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Mafia : Cancelleri (M5S) - nessuna foto con il boss - non faremo mai affari con Cosa nostra : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Non esiste nessuna foto con me e il boss arrestato oggi, ricordo che quel giorno ero con Luigi Di Maio ed ero stanco morto per la campagna elettorale, c’era un caldo soffocante, la cravatta mi stringeva il collo, verso l’una passavamo da quel bar e ho detto: ‘Luigi, entriamo a prenderci un caffè’. E così abbiamo fatto. Appena entrati, il gestore ha detto ‘Che piacere ...

Mafia : Cancelleri (M5S) - nessuna foto con il boss - non faremo mai affari con Cosa nostra : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Non esiste nessuna foto con me e il boss arrestato oggi, ricordo che quel giorno ero con Luigi Di Maio ed ero stanco morto per la campagna elettorale, c’era un caldo soffocante, la cravatta mi stringeva il collo, verso l’una passavamo da quel bar e ho detto: ‘Luigi, entriamo a prenderci un caffè’. E così abbiamo fatto. Appena entrati, il gestore ha detto ‘Che piacere ...

Mafia : Cancelleri (M5S) - nessuna foto con il boss - non faremo mai affari con Cosa nostra : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - "Non esiste nessuna foto con me e il boss arrestato oggi, ricordo che quel giorno ero con Luigi Di Maio ed ero stanco morto per la campagna elettorale, c'era un caldo soffocante, la cravatta mi stringeva il collo, verso l'una passavamo da quel bar e ho detto: 'Luigi, e