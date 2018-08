L’uomo del giorno | Thiago Motta | una vita in cabina di regia

Tiro a volo - Mondiali 2018 : i favoriti dello skeet. Gabriele Rossetti resta L’uomo da battere : Si avvicinano i Mondiali di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, dal 2 al 14 settembre si terrà la rassegna continentale junior e senior. Negli ultimi giorni spazio allo skeet: proprio tra 13 e 14 si terranno qualificazioni e finali dello skeet maschile, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurri, nella sfida per l’ultimo titolo messo in palio dalla rassegna. In gara per l’Italia ci saranno due dei tre reduci ...

Gli antibiotici del futuro? Sono dentro L’uomo. Scoperta una proteina capace di ‘battere’ tre infezioni : L’antibiotico è il miglior amico dell’uomo? Sì, se questo è stato prescritto da un medico dopo attenta valutazione. Perché è bene non abusarne né assumerne senza ‘nulla osta’ da parte di un esperto. Stando agli ultimi dati dell’Oms, Sono ben 500mila i casi di infezioni dovute alla resistenza di questi farmaci, registrati in 22 paesi del mondo. Ed è proprio per colpa dell’abuso: gli antibiotici, infatti, vengono assunti ...

Modella dà appuntamento a centinaia di ragazzi su Tinder/ Video - l’esperimento alla ricerca delL’uomo giusto : Una particolare iniziativa ha coinvolto centinaia di ragazzi conosciuti su Tinder, famosa applicazione dove si può conoscere l'anima gemella o la storia di una sera.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:21:00 GMT)

Il cervello delL’uomo è così grande a causa di un “errore” genetico : (foto: iLexx/iStock / Getty Images Plus) Il cervello umano è più grande di quello di altri primati. Ma non è sempre stato così: durante l’evoluzione le sue dimensioni sono circa triplicate. Questi cervelloni (per dimensioni più che per maggiore intelligenza) potrebbero essere il frutto di un processo che vede coinvolti tre specifici geni, associati alla produzione di neuroni durante lo sviluppo cerebrale. A svelarlo sono due studi guidati ...

L’uomo davvero liberato. I "Miserabili" di Hugo e il destino dell'umano : Questa mattina alle ore 11.30 presso il Salone Intesa Sanpaolo A3 della Fiera di Rimini, lo scrittore e giornalista Luca Doninelli e Davide Prosperi dialogheranno sul capolavoro di Victor Hugo, “I Miserabili”. Pubblichiamo in anteprima l’intervento di Prosperi. Dall’opera dello scrittore francese, D

Non è l’estate più calda del secolo. Ma l’afa e il mare bollente sono anche colpa delL’uomo : A causa della catastrofe genovese, questo post esce con una settimana di ritardo. Per un baby-boomer come me, il disastro tocca le corde più intime, l’intero vissuto professionale da ingegnere civile, il bilancio e l’orizzonte di una vita. Non mi sento ancora di scrivere qui su quanto successo nella città dove sono nato. Non saprei come rispondere ai commenti. E mi scuso con chi mi ha chiesto di farlo. Prossimamente lo farò. A partire da giugno, ...

Ponte Morandi - non possiamo accettare che un’opera delL’uomo cada all’improvviso : Il crollo di un Ponte ha una valenza simbolica enorme. I ponti mettono in contatto territori, persone, merci. In tempo di pace vengono costruiti, in tempo di guerra distrutti. Il crollo del Ponte di Genova nella sua drammaticità ci fa sentire più insicuri e soli. Siamo vittime di una guerra che stiamo facendo a noi stessi. Pensate all’antico Ponte ottomano di Mostar distrutto a colpi di cannone nel 1993 dalle unità croate che combattevano contro ...

Atp Toronto - la finale è di Rafa : Nadal supera Tsitsipas - “L’uomo del futuro” : Rafa Nadal c’è e vince sul cemento di Toronto, una bella prova di forza dello spagnolo che ha saputo superare le difficoltà del secondo set Rafa Nadal vince in quel di Toronto, il torneo canadese ha il suo padrone. Il fenomeno spagnolo doma in due set il talentino greco Tsitsipas, ancora forse non pronto per una finale di questo calibro contro un top come Nadal, ma di certo proiettato ad un futuro da campione assoluto. Oggi nel primo ...

Isaac Hayes - L’uomo del tema di “Shaft” : Morì 10 anni fa e i più lo ricordano per una delle colonne sonore più celebri degli anni Settanta: altri per “South Park”, altri ancora per “1997: Fuga da New York” The post Isaac Hayes, l’uomo del tema di “Shaft” appeared first on Il Post.

Il figlio di Bin Laden ha sposato la figlia delL’uomo degli attentati dell’11 settembre : Hamza bin Laden, figlio del miliardario terrorista Osama, ha sposato la figlia di Mohammed Atta, l'uomo che coordinò gli attentati dell'11 settembre. A darne notizia i fratellastri del giovane che sono ora in Arabia Saudita. Hamza avrebbe assunto anche un ruolo di leader all'interno dell'organizzazione terroristica del padre, Al Qaida , promettendo di vendicarlo.Continua a leggere

Grecia Colmenares e il fidanzato Chando Erik Luna : “È L’uomo della mia vita” : Grecia Colmenares oggi è felice accanto al nuovo fidanzato Chando Erik Luna, di venti anni più giovane È un periodo d’oro per Grecia Colmenares, indimenticabile diva delle telenovele sud americane Anni Ottanta e Novanta. L’attrice di Topazio, Manuela, Milagros e tanti altri titoli di successo ha ritrovato il sorriso in amore accanto a Chando Erik […] L'articolo Grecia Colmenares e il fidanzato Chando Erik Luna: “È ...

Trissino. Imminente l’arresto delL’uomo che ha ucciso Enrico Faggion : Trissino è sotto choc per l’agguato in pieno giorno costato la vita ad Enrico Faggion. L’ex orafo di 39 anni

Sono giapponesi la donna e L’uomo più anziani del mondo : 115 e 113 anni : Il Giappone continua ad essere il paese con il più alto numero di longevi al mondo.Continua a leggere