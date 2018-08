Luigi Di Maio rompe il tabù del 3% | Non lo escludo Dopo la Lega anche i 5

Luigi Di Maio - la mossa sporca per ribaltare tutto : come fregherà Salvini : Vatti a fidare degli alleati. Luigi Di Maio ha promesso un "autunno caldissimo" ma l'impressione è che le tensioni non arriveranno solo da spread e golpe finanziario. Il vicepremier grillino sta conducendo una battaglia politica e mediatica tutta dentro il governo, e l'avversario da battere, o almeno mettere in ombra il più possibile, è Matteo Salvini. L'offensiva grillina è già partita con il crollo del ponte Morandi di Genova, che ha ...

Qual è il futuro dei media tradizionali secondo Luigi Di Maio : L'agenda dei media è sempre più dettata dalla domanda che dall'offerta. Gli utenti sono abituati a piattaforme personalizzabili su misura dei loro interessi ed è a queste esigenze che i mezzi di comunicazione tradizionali devono sapersi adattare, se vogliono sopravvivere. È uno dei passaggi più interessanti della lunga intervista che verrà pubblicata sul numero di settembre dell'edizione ...

Commissione Ue contro Luigi Di Maio : “Che farsa. Ma quali 20 miliardi all’anno - l’Italia al netto ne versa solo 3” : Il commissario Ue al Bilancio, Günther Oettinger, replica alle minacce del vicepremier Luigi Di Maio: "É ora di correggere le cifre sbagliate. l’Italia non versa affatto 20 miliardi di euro l’anno all’Ue, ma tra i 14 e i 16 circa. Se si sottraggono a questi i contributi che arrivano al Paese per i programmi di coesione, la ricerca o le infrastrutture, resta un contributo netto di 3 miliardi l’anno".Continua a leggere

Il ministro Giulia Bongiorno è il più ricco del governo. Luigi Di Maio pubblica anche le dichiarazioni dei redditi dei familiari : Sul sito di Palazzo Chigi sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di circa la metà degli esponenti del governo Lega-M5S. la più ricca dell'esecutivo è l'avvocato e ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno, a seguire si trovano il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario agli Affari Ue Luciano Barra Caracciolo. Luigi Di Maio ha allegato alla dichiarazione anche i redditi dei familiari.Continua a leggere

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Noi stiamo difendendo l’Italia. Salvini non deve dimettersi” : Per Luigi Di Maio, Matteo Salvini ha ragione e non deve dimettersi. In un'intervista concessa a La Stampa, il vicepremier del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: "Il Caso Diciotti è stato un chiaro segnale al mondo per dire che l'Italia fa sul serio sulla redistribuzione dei migranti. E i giorni passati per risolvere il Caso sono serviti a trovare la soluzione migliore per chi era a bordo".Continua a leggere

Luigi Di Maio a La Stampa : "Non siamo come Orban - gli eritrei hanno diritto di chiedere asilo. Ma la solidarietà deve essere una missione europea" : No, il governo italiano non si sta comportando come l'Ungheria di Viktor Orban sul fronte migranti. A rivendicarlo, in un'intervista a La Stampa, è il vicepremier Luigi Di Maio."L'Ungheria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei. Noi le quote le accettiamo. Tanto è vero che i migranti della Diciotti sono ...

Matteo Renzi torna nuovamente all’attacco di Luigi Di Maio : Nuovo attacco di Matteo Renzi ai danni di Luigi Di Maio Dopo aver etichettato qualche giorno fa, Luigi Di Maio come uno squallido (Leggi Articolo), Renzi torna a colpire il Ministro Di Maio. E in un post pubblicato sui social, punta il dito contro “la doppia morale” di Luigi Di Maio, che commentando il procedimento aperto nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti, ha spiegato che il titolare del Viminale non deve dimettersi. ...

Luigi Di Maio a Skytg24 : "Se l'Europa ci dà dei segnali potremmo ravvederci" : Se l'Europa "ci dà dei segnali" sul superamento della riforma Fornero, sul reddito di cittadinanza e su maggiori risorse per contrastare la povertà "potremmo ravvederci". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervistato da Skytg24. Un primo segnale, quello di Di Maio, per fissare la posta in Europa dopo il braccio di ferro sulla vicenda della nave Diciotti."Nella programmazione europea - ha spiegato il ministro - l'Italia ha ...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “La sua doppia morale è una vergogna civile” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente Luigi Di Maio per il suo vecchio tweet con il quale chiedeva le dimissioni di Angelino Alfano, allora ministro dell'Interno indagato per abuso d'ufficio: "La ruota gira per tutti, la doppia morale del ministro della disoccupazione è una vergogna civile".Continua a leggere

Luigi Di Maio - perché Salvini indagato non si deve dimettere : 'Previsto dal codice etico' : Luigi Di Maio ha cercato di spegnere sul nascere le polemiche scoppiate dopo l'apertura delle indagini a carico dell'alleato di governo Matteo Salvini . Polemiche scoppiate anche all'interno degli ...

Luigi Di Maio difende Matteo Salvini : “Non si deve dimettere - ok per il nostro codice etico” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio nega che la situazione di Salvini, indagato dalla Procura di Agrigento per il caso Diciotti, sia incompatibile con la sua presenza al vertice del ministero dell'Interno: "Secondo il codice etico che è contenuto nel nostro contratto di governo, il ministro dell'Interno deve continuare a fare il ministro".Continua a leggere

Luigi Di Maio ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) : Nel 2016 commentò in maniera molto netta la notizia di un'indagine su Angelino Alfano: a qualcuno ricorda qualcosa? The post Luigi Di Maio ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) appeared first on Il Post.

Caso Diciotti - l’ultimatum di Luigi Di Maio : “Se Ue non decide entro oggi - non verseremo più i 20 miliardi all’anno” : "In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come funziona la linea morbida nei confronti dell'Unione europea e come funziona la linea dura: voglio fare un'altra proposta. Se dalla riunione non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti io e il M5s non saremo più disposti a dare 20 miliardi di euro alla Ue ogni anno", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Terremoto - centinaia in corteo con le fiaccole - in prima fila Luigi Di Maio : centinaia le persone in corteo nella notte ad Amatrice verso il monumento memoriale delle vittime del Terremoto. Ad aprire il corteo il vice premier Luigi Di Maio, con indosso la felpa di...