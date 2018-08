Luigi Di Maio lo promette | Reddito di cittadinanza per tutti già nel 2019

Luigi Di Maio - cresce la fronda M5s di Roberto Fico : 'Matteo Salvini alimenta l'odio' : ... ma la verità è che nel Movimento 5 Stelle intorno a Roberto Fico si stanno radunando di nuovo tutti i malpancisti e i grillini tendenti a sinistra, che vedono come fumo negli occhi la politica della ...

Crollo ponte Morandi - Luigi Di Maio attacca i Benetton : “Prenditori sostenuti dalla politica - chi ha siglato la convenzione verrà denunciato” : Il vicepremier Luigi Di Maio attacca Aspi e Benetton: "Se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l'ha annullata ha causato un danno alle casse dello Stato sarà denunciato alla Corte dei conti per danno erariale: siamo già al lavoro per questo. E parlando di trasparenza: chiediamo ai Benetton di pubblicare i nomi di tutti i politici e tutti i giornali finanziati nel corso di questi anni".Continua a leggere

Luigi Di Maio : "I Benetton pubblichino i nomi di politici e giornali che hanno finanziato" : "Fuori i prenditori dallo Stato" ha scritto il vice premier Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle. Nel post torna parlare degli intrecci tra i concessionari dello Stato e quella che definisce "mala politica dei vecchi partiti". "Chi stava al governo li ha sempre protetti", scrive ancora Di Maio citando una frase dell'ex segretario del Pd Matteo Renzi. "I privilegi dei prenditori vengono pubblicati e saranno eliminati", affermam chiedendo per ...

Qual è il futuro dei media tradizionali secondo Luigi Di Maio : L'agenda dei media è sempre più dettata dalla domanda che dall'offerta. Gli utenti sono abituati a piattaforme personalizzabili su misura dei loro interessi ed è a queste esigenze che i mezzi di comunicazione tradizionali devono sapersi adattare, se vogliono sopravvivere. È uno dei passaggi più interessanti della lunga intervista che verrà pubblicata sul numero di settembre dell'edizione ...

Luigi Di Maio - pugnalate a raffica : 'Salvini lo conoscevamo...' - il grillino umilia lui e Orban : Brividi lungo la schiena del ministro dell'Economia Giovanni Tria . Ma è proprio su Salvini che Di Maio regala vere pillole di veleno. 'Con Viktor Orbán non vogliamo avere niente a che fare - precisa ...

Luigi Di Maio : “Voglio il reddito di cittadinanza subito - anche a deficit. Possiamo sforare il 3%” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, il vicepremier Luigi Di Maio rilancia l'introduzione del reddito di cittadinanza e dichiara di essere disposto a sforare i parametri europei pur di approvarlo in fretta: "Io voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e flat tax. ,Stiamo lavorando alla legge di bilancio. Se per raggiungere i nostri obiettivi ...

Il tetto del 3%, caro a Bruxelles, sempre più nel mirino del governo gialloverde. Dopo la possibilità di uno sforamento, avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega, Giancarlo Giorgetti, e le critiche nette dell'economista e senatore Alberto Bagnai, anche Luigi Di Maio ci mette la faccia e rompe il tabù. Il vicepremier lo dice chiaramente in un'intervista al Fatto quotidiano:"Non lo escludo, tutto può essere.

Luigi Di Maio rompe il tabù del 3% : "Non lo escludo". Dopo la Lega anche i 5 Stelle pronti alla sfida frontale con Bruxelles : Il tetto del 3%, caro a Bruxelles, sempre più nel mirino del governo gialloverde. Dopo la possibilità di uno sforamento, avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega, Giancarlo Giorgetti, e le critiche nette dell'economista e senatore Alberto Bagnai, anche Luigi Di Maio rompe il tabù. Il vicepremier lo dice chiaramente in un'intervista al Fatto quotidiano:"Non lo escludo, tutto può essere. ...

Luigi Di Maio - la mossa sporca per ribaltare tutto : come fregherà Salvini : Vatti a fidare degli alleati. Luigi Di Maio ha promesso un "autunno caldissimo" ma l'impressione è che le tensioni non arriveranno solo da spread e golpe finanziario. Il vicepremier grillino sta conducendo una battaglia politica e mediatica tutta dentro il governo, e l'avversario da battere, o almeno mettere in ombra il più possibile, è Matteo Salvini. L'offensiva grillina è già partita con il crollo del ponte Morandi di Genova, che ha ...

Commissione Ue contro Luigi Di Maio : “Che farsa. Ma quali 20 miliardi all’anno - l’Italia al netto ne versa solo 3” : Il commissario Ue al Bilancio, Günther Oettinger, replica alle minacce del vicepremier Luigi Di Maio: "É ora di correggere le cifre sbagliate. l’Italia non versa affatto 20 miliardi di euro l’anno all’Ue, ma tra i 14 e i 16 circa. Se si sottraggono a questi i contributi che arrivano al Paese per i programmi di coesione, la ricerca o le infrastrutture, resta un contributo netto di 3 miliardi l’anno".Continua a leggere

Il ministro Giulia Bongiorno è il più ricco del governo. Luigi Di Maio pubblica anche le dichiarazioni dei redditi dei familiari : Sul sito di Palazzo Chigi sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di circa la metà degli esponenti del governo Lega-M5S. la più ricca dell'esecutivo è l'avvocato e ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno, a seguire si trovano il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario agli Affari Ue Luciano Barra Caracciolo. Luigi Di Maio ha allegato alla dichiarazione anche i redditi dei familiari.Continua a leggere

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Noi stiamo difendendo l’Italia. Salvini non deve dimettersi” : Per Luigi Di Maio, Matteo Salvini ha ragione e non deve dimettersi. In un'intervista concessa a La Stampa, il vicepremier del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: "Il Caso Diciotti è stato un chiaro segnale al mondo per dire che l'Italia fa sul serio sulla redistribuzione dei migranti. E i giorni passati per risolvere il Caso sono serviti a trovare la soluzione migliore per chi era a bordo".Continua a leggere

Luigi Di Maio a La Stampa : "Non siamo come Orban - gli eritrei hanno diritto di chiedere asilo. Ma la solidarietà deve essere una missione europea" : No, il governo italiano non si sta comportando come l'Ungheria di Viktor Orban sul fronte migranti. A rivendicarlo, in un'intervista a La Stampa, è il vicepremier Luigi Di Maio."L'Ungheria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei. Noi le quote le accettiamo. Tanto è vero che i migranti della Diciotti sono ...