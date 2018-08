Lucio! | la memoria di Dalla secondo Ron | con Michelle Hunziker e tantissimi ospiti

tvzap.kataweb

(Di martedì 28 agosto 2018) Venerdì 31 agosto va in onda in prima serata su Canale 5, un evento unico dedicato al grande Luciorealizzato da Ron insieme a tanti artisti, amici e colleghi per celebrare uno dei grandi protagonisti della canzone d’autore italiana, genio dall’estroso lirismo, che nel 2018 avrebbe compiuto 75 anni (a inizio anno è uscito anche il film tributo Caro Lucio ti scrivo). A condurre l’evento, registrato al Teatro Romano di Verona,con la partecipazione proprio di Ron, che all’ultima edizione del festival di Sanremo ha presentato proprio un inedito del grande Lucio. Tra i tantiaccorsi per onorare ladel cantautore bolognese, anche Luca Carboni, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Noemi, Gino Paoli e molti, molti altri. Lucio5 anni dopo: le 10 canzoni che hanno fatto la storia ...