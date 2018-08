Lotta al cancro | via libera Ue ai farmaci Car-T | alle cellule sarà ' insegnato' ad

Stefan Karl Stefansson è morto/ Addio alla star di Lazy Town - Lottava da tempo con il cancro : Stefan Karl Stefansson è morto all'età di 43 anni: ultime notizie, Addio alla star di Lazy Town, lottava da tempo con il cancro al pancreas, cordoglio sui social(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:30:00 GMT)

VALENTINA VIGNALI/ Da Uomini e Donne al basket : al Tg5 racconta la Lotta contro il cancro : VALENTINA VIGNALI, cestista professionista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, racconta la sua battaglia contro il cancro: "Lo sport mi ha aiutato tanto".(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 18:54:00 GMT)

Katherine Kelly Lang/ Brooke di Beautiful ambasciatrice della Lotta contro il cancro (Maurizio Costanzo Show) : Katherine Kelly Lang, ospite della puntata odierna di Beautiful, presenta il suo attuale compagno e parla del suo grande amore per l'Italia, con la quale collabora per le sue aziende.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:21:00 GMT)

Addio Sofia - raccontò su Facebook la Lotta contro il cancro a 26 anni : Per chi la conosceva, e anche per chi non la conosceva, era un appuntamento fisso. Il giovedì sera ci si "sintonizzava" sulle frequenze di Sofia: era lei a chiederlo ai followers del...

Carolyn Smith Lotta contro il cancro - di nuovo in ospedale per l'operazione dopo la rottura del macchinario : «Tutto pronto! » : Carolyn Smith è davvero una guerriera. La giudice di Ballando con le Stelle avrebbe dovuto sottoporsi ieri a un intervento per combattere il cancro, ma il macchinario si sarebbe rotto. E...

CarLotta Lo Greco - la Lotta contro il cancro : 'Non potrò mai dimenticare l'abbraccio di mio figlio' : ... racconta Lo Greco, ' Non potrò mai dimenticare l'abbraccio del mio primogenito Mi strinse forte dicendomi: 'Anche se tu rimanessi handicappata, resterai per sempre la mamma più brava del mondo' '. ...

Fiat Torino basket sostiene la Lotta contro il cancro" : ... continuerà quindi a dare spettacolo sui campi da gioco italiani ed europei, per divertire, stupire e aiutare sempre nel massimo rispetto dello sport e nella giusta esaltazione della solidarietà, ...

CARLotta LO GRECO / Dalla diagnosi alla guarigione dal cancro : "Ora niente mi fa più paura" : CARLOTTA Lo GRECO e il tumore che l'ha colpita lo scorso anno: dai sintomi, all'inizio delle cure fino alla guarigione definitiva. Il racconto alla rivista 'Più sani più belli".(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 08:21:00 GMT)

Tumori : rinasce Intergruppo consiliare lombardo - la Lotta al cancro non ha colore : “La lotta al cancro è una battaglia che coinvolge tutti. Ognuno ha avuto a che fare con questa piaga o in prima persona o di riflesso attraverso parenti e amici. Davanti alla malattia non c’è colore politico. Vogliamo ascoltare chi ne sa più di noi, chi il tumore lo vive tutti i giorni, chi è sul campo. E raccogliere le loro istanze cercando di trovare le leve giuste per migliorare la presa in carico e la vita dei pazienti, e per ...