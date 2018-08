internazionale

: L’offensiva finale di Assad per riconquistare la Siria - g_valenza : L’offensiva finale di Assad per riconquistare la Siria - BUGMIR : I militari russi sul posto coprono l'offensiva finale della Siria con un'enorme armata navale, missili ipersonici - mirbug1 : I militari russi sul posto coprono l'offensiva finale della Siria con un'enorme armata navale, missili ipersonici -

(Di martedì 28 agosto 2018) La logica vorrebbe che Erdoan non si lasci coinvolgere in una guerra all'estero mentre è impegnato in una battaglia di insulti con Donald Trump e l'economia turca è in picchiata. Ma il presidente ...