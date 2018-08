Lo spread italiano riflette l' allentamento della posizione fiscale

Lo spread sopra i 200 punti mette in difficoltà il sistema bancario italiano : Lo spread, trattato con sufficienza per anni dai politici, con diffidenza dalla gente, che non lo comprende perché mai spiegato o se spiegato lo è stato in modo spesso distorto oggi, a poco più di un mese dalla formazione del governo, resta in pianta stabile sopra i 250 punti base rispetto ai bund tedeschi. E questo, crea le prime difficolta' reali a banche e Paese. Aumentano i costi per le banche Come segnalano le recenti dichiarazioni del ...