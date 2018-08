L'Italia ha molti amici tra i sovranisti europei - ma i migranti se li deve tenere : Cordialità, franchezza, parlar diretto: parole che in diplomazia possono indicare sia la piena sintonia, sia la tensione al limite del litigio. Schiettezza c’è tra Matteo Salvini e Viktor Orban, che si incontrano a Milano tra le proteste della sinistra cui il leader leghista risponde con atteggiamento di sufficienza. Schiettezza c’è anche tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier ceco Andrej ...

Parte dei migranti sulla Diciotti in sciopero della fame. Salvini : "Molti Italiani poveri lo fanno ogni giorno" : Una Parte dei 150 migranti che si trovano a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame. La maggioranza non avrebbe aderito alla protesta. Lo si apprende in ambienti della Guardia costiera di Catania, dopo l'annuncio dato dai parlamentari del Pd che ieri avevano effettuato una ispezione a bordo. Organizzazioni umanitarie confermano che l'iniziativa stamane si è concretizzata con ...

Molti gol - niente fisco : ecco perché i campioni stranieri tornano a giocare in Italia : Il 18 agosto parte il campionato con il debutto di Cristiano Ronaldo nella Juventus. Il fuoriclasse portoghese, e gli altri top players internazionali, hanno un ottimo motivo per scegliere il nostro Paese: le tasse. La serie A è diventata il loro paradiso offshore Cristiano Ronaldo offre al fisco spagnolo un assegno in bianco pur di evitare il carcere "

Attenzione ai conti dormienti - a breve molti Italiani perderanno i risparmi dimenticati : Le somme depositate su libretti postali, conti correnti, certificati di deposito e fondi di investimento, non più...

Ragno violino - molti attacchi in Italia 'Credevo fosse stata una zanzara' - : La stessa vedova nera, d'altra parte, nonostante sia uno dei ragni più velenosi al mondo, raramente è mortale. Leggi Anche Diletta Leotta è la più amata sui social «Devono esserci predisposizioni nel ...

Marchionne - perché in Italia molti non lo amano : La figura del manager è controversa soprattutto per un motivo: ha affrontato di petto la globalizzazione, contro le stesse tradizioni di casa Fiat

Facebook messenger : la app non funziona a molti in Italia e nel mondo : Dalle 9.30 di mattina è impossibile per molti utenti inviare messaggi. Stessi problemi nel Regno Unito e in altre parti del mondo

Attacchi vegani alle macellerie Si moltiplicano i casi in Italia In Francia e Gb è già allarme : Nella notte dell’11 luglio, cinque macellerie tra Cologno Monzese e Vimodrone (Milano) sono state fatte oggetto di danneggiamenti da parte di una sigla di estremisti vegani. Gli attivisti hanno colpito a Cologno incollando le saracinesche e vergando scritte di vernice rossa sulle vetrine. Segui su affarItaliani.it

Filippo Tortu - il più veloce d’Italia/ Foto - “Faccio molti sacrifici - ma quando scendo in pista sono felice” : Filippo Tortu, ha vent'anni e vive in provincia di Monda. Lui ha battuto il record dei 100 metri, percorrendoli in 9''99. Racconta i numerosi sacrifici, ma la famiglia lo sostiene sempre(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Boschi - De Girolamo - D'Alema e... Tutti i vip Italiani con la scorta 560 nomi : molti politici e giornalisti : Boschi, De Girolamo, Gasparri, D'Alema, Rotondi, Fassino ma anche Vespa, Calabresi, Belpietro, Feltri, Sallusti e Magdi Allam: ecco i 560 italiani con la scorta. Negli altri paesi europei gli agenti impegnati sono molti di meno Segui su affaritaliani.it

Chi sono le quattro atlete Italiane della foto che state vedendo moltissimo online : Raphaela Lukudo, Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot e Ayomide Folorunso hanno vinto un'importante gara internazionale The post Chi sono le quattro atlete italiane della foto che state vedendo moltissimo online appeared first on Il Post.