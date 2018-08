L' incubo di Agitu | minacce e insulti La procura ha aperto un inchiesta | stalking

L’incubo di Agitu - l’allevatrice minacciata di morte : “Brutta negra - vai via o ti uccido” : La 40enne etiope, elogiata come esempio di integrazione di successo grazie al suo allevamento di capre in Val dei Mocheni, nella provincia autonoma di Trento, da mesi denuncia continue minacce, danneggiamenti, insulti razzisti e aggressioni ai suoi danni da parte di un vicino che vuole allontanarla dalla zona e impedirle di lavorare nell'azienda agricola.Continua a leggere