Lidia Vella e Alessandro Calabrese sono tornati insieme?

(Di martedì 28 agosto 2018) E' bastata una foto su Instagram dicon(e lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo) per far nascere il sospetto ai fan che i primi due fossero. Così l'ex concorrente della versione nip del Grande Fratello si è sentita in dovere di condividere un video nel quale chiariva ogni cosa.Nella clip la ragazza spiega di non essere tornataal suo ex e che la foto risale allo scorso inverno. Non è stato inoltre un periodo facile peril post-GF. La, nelle interviste a margine del programma nel quale ha partecipato assieme alla sorella gemella Jessica , ha spiegato che è stata costretta ad andare dallo psicologo, come rivelato lo scorso maggio: In questo periodo non avevo niente di bello da mostrare e ho preferito non pubblicare alcune cose. Non mi riconoscevo più, non ero più. Spesso cambiavo colore di capelli, ...