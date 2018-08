“L’ha fatta impazzire” Pellegrini beccata a cena proprio con lui | ci sono le foto È la

caffeinamagazine

: Per quanto un errore possa essere grave non si perde mai per colpa di un solo giocatore. Ieri #Handanovic l'ha fatt… - FBiasin : Per quanto un errore possa essere grave non si perde mai per colpa di un solo giocatore. Ieri #Handanovic l'ha fatt… - AlfonsoBonafede : Ci ha lasciati una guerriera sempre al servizio dei cittadini. Esempio di dedizione alla causa e donna meravigliosa… - espressonline : Reportage dalla rotta dei disperati. Sui monti dove affiorano i corpi di chi non ce l’ha fatta, braccati dalle poli… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Se fai trentanni è giusto festeggiare tre volte. Dopo gli europei in Irlanda, Federicaha deciso di dedicare anima e corpo solo a sé stessa. Lo ha fatto con tre feste diverse: una dedicata ai colleghi e compagni di squadra, una solo ed esclusivamente per le amiche e l’ultimo, tenutosi a Jesolo, con parenti e amici intimi. A documentarlo è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 29 agosto. Federica è raggiante per la sua vita privata: “Ho festeggiato ben tre volte: con la squadra, con le mie amiche del cuore e, come gran finale, con la mia famiglia e i miei affetti più cari”, meno per quella professionale. La campionessa di nuoto, infatti, ha spiazzato tutti annunciando che sta pensando seriamente di: “Lasciare il nuoto: il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, ...