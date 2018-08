L' ex Fiorentina Thomas Repka ha pubblicato annunci hot per vendicarsi dell' ex moglie

Blastingnews

: Thomas Repka, ex calciatore della Fiorentina: «Fate sesso con mia moglie» (y) Segui il Corriere Adriatico e resta… - CorriereAdriati : Thomas Repka, ex calciatore della Fiorentina: «Fate sesso con mia moglie» (y) Segui il Corriere Adriatico e resta… - infoitsport : L'ex calciatore della Fiorentina Thomas Repka: «Fate sesso con mia moglie» -

(Di martedì 28 agosto 2018) Tomáš Řepka, ex difensore cecooggi 44enne, è stato condannato VIDEO a 6 mesi di carcere. Il calciatore, noto per il suo carattere duro ed aggressivo, nei giorni scorsi è stato denunciato dallaVladka Erbova sposata nel 2013. Per vendetta avrebbefalsiin cui offriva, a nome'ex compagna moa 37enne prestazioni erotiche. La notizia è stata riportata anche da diverse testate sportive. Falsi profili hot L'ex calciatore viola Tomáš Řepka, originario di Brumov-Bylnice nel cuorea Moravia, è stato condannato a 6 mesi - senza la condizionale - dal tribunale di Brno. L'exaveva presentato denuncia in quanto aveva scoperto che sul web erano comparsi falsierotici a suo nome. Vladka Erbova ora legata al giocatore di hockey Michal Gulaši, infatti, era stata contattata più volte, telefonicamente, da uomini che le ...