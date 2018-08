ilnotiziangolo

: #Legacies: tutti i promo rilasciati finora (VIDEO) - Tutto_tv : #Legacies: tutti i promo rilasciati finora (VIDEO) - TvdBookeTelfilm : Tutti conoscono la Sfortuna di Alaric con i suoi amori. In #Legacies cambierà qualcosa? - GaiaFromMars : Ci sarà di sicuro il plot twist alla fine di Legacies. In realtà era Matt l’immortale che ha provato in tutti i mo… -

(Di martedì 28 agosto 2018)– La serie Tv di Julie Plec debutterà il 25 ottobre sull’emittente americana The CW. Lo spinoff di The Originals segna il ritorno di diversi volti conosciuti, molti dei quali del mondo della serie madre The Vampire Diaries. Ritorneremo così a Mystic Falls, a scoprire le nuove avventure di Hope nella scuola dei Salvatore.promette di continuare l’opera della Plec, in seguito alla chiusura dei primi due show.e anticipazioni della serie TV Il primo trailer dici racconta che cosa succederà nella trama grazie alla voce di Hope. Un breve excursus degli ultimi eventi, legati al finale di The Originals 5. Hope ci parla della difficoltà di essere figlia di un Ibrido spietato come Klaus e di una ex Mannara poi diventata a sua volta Ibrida come Hailey. L’unione di sangue fra i due non poteva dare vita ad una ...