Le promesse di Lega e M5S alla prova del Def | ecco cosa ci aspetta

Le promesse di Lega a e M5S alla prova del Def : ecco cosa ci aspetta : L'economia frena, i mercati mandano segnali preoccupanti e lo Stato deve piazzare quasi 400 miliardi di di titoli mentre il paracadute Bce si sta per chiudere. I segnali di un autunno ad alto rischio

CASTELLAMONTE Lega di Castellamonte alla Giunta Mazza : 'Dove sono finite le promesse elettorali?' : Solo in questo modo potremo cambiare la politica, solo in questo modo sarete meno delusi e forse il fenomeno dell'astensionismo si tramuterà in un voto cosciente e anche efficace".