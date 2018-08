Lazio | riprendono gli allenamenti | torna Patric | ancora fuori Berisha

Mercato dell'auto - riprendono quota le immatrico Lazio ni in Italia : Il Mercato dell'auto torna a spingere sull'acceleratore. Nel mese di luglio infatti sono riprese le immatricolazioni , che sono salite del 4,42% rispetto ad un anno fa. Complessivamente le nuova immatricolazioni sono state 152.393. I dati del Mercato dell'auto Si tratta senza dubbio di un risultato positivo, soprattutto alla luce del deludentissimo -7,3% che era stato registrato a giugno. Va detto però che questa impennata di luglio è ben ...

1° agosto " 1° ottobre : riprendono le immatricoLazioni per i 6 corsi con accesso in ordine cronologico : ... dalle 9 alle 17: · dalle 9: o Scienze e tecnologie alimentari · dalle 11: o Biotecnologie · dalle 13: o Scienze motorie, sport e salute · dalle 15: o Biologia · dalle 17: o Chimica , per la porzione ...