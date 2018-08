L' asta dei Ctz penalizza la Borsa

L'IRA DI OETTINGER SULL'ITALIA : "Basta CON FARSA DEI CONTRIBUTI ALL'UE"/ Berlino sta con Commissario Bilancio : Bilancio Ue, OETTINGER contro l'Italia: "20 miliardi di Roma alla Commissione? Una FARSA, non è vero". Ecco le cifre esatte: il Commissario bacchetta il Governo Lega-M5s sul fronte migranti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:49:00 GMT)

La stangata di settembre : in arrivo l'aumento dei prezzi per pane e pasta : Sono attesi, a breve, aumenti dei prezzi per pane e pasta. La stangata di settembre che, come consuetudine, attende gli italiani al rientro dalle ferie riguardera', questa volta, non solo il materiale scolastico ma anche alcuni tra i generi alimentari maggiormente presenti sulle nostre tavole. L’allarme è stato lanciato dallo Sportello dei Diritti, e successivamente ripreso da Codacons, sulla base dell’andamento del prezzo del grano, i cui ...

A settembre possibili rincari del costo del pane - pasta e dei prodotti da forno : ... situazione nella quale il prezzo sale sempre per le leggi dell'economia. Circostanze che avrebbero avuto un conseguente effetto sui prodotti trasformati, in particolare pane e pasta. La produzione, ...

La Calabria devastata dal maltempo - Ferro : 'Serve un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco a Ricadi' : Il governo regionale sembra non vedere che un'intera provincia sta sprofondando nelle buche che ogni temporale continua a disseminare lungo le strade, isolando le comunità e danneggiando l'economia. ...

Hawaii - la storia dei suoi uragani : ecco perché Lane potrebbe essere più devastante dei suoi predecessori : “I residenti e i turisti delle isole hawaiane devono essere molto cauti e prudenti per i prossimi 3-4 giorni e stare in allerta, prestare attenzione a linee elettriche e alberi abbattuti, potenziali alluvioni lampo localizzate, frane, detriti e agli insoliti fenomeni che possono verificarsi dopo una tempesta. Possono esserci vittime come conseguenza delle alluvioni o degli effetti dello stato agitato dell’oceano, come imponenti maree e mari ...

Nuova battaglia anticasta dei 5 Stelle - pignorare la diaria dei parlamentari : Non c'è solo l'intervento sulle pensioni d'oro ad attendere la ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva. Nonostante il "pasticcio" sul provvedimento firmato da Lega e M5S, che nelle intenzioni aveva l'obiettivo di dare un taglio a quelle superiori ai 4 mila euro netti non giustificate dalla contribuzione previdenziale, i 5 Stelle intendono portare avanti una Nuova battaglia anticasta. Ed hanno pronto un provvedimento per ...

Maltempo - bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : allagato e chiuso il Museo dei Bronzi di Riace - sommersi Lungomare e Ferrovia [FOTO e VIDEO] : 1/60 ...

Stash dei The Kolors : ‘I social network stanno sovrastando la vostra umanità’ : Stash, nome d’arte di Antonio Fiordispino, è divenuto celebre nel 2015 quando col suo gruppo, i The Kolors, ha vinto la 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da allora si sono susseguiti singoli, album, tour e pure una partecipazione a Sanremo. Adesso sono in promozione con il nuovo singolo Come le onde e continuano a girare l’Italia. Il rapporto con i fan è molto stretto e un fatto in particolare ha convinto Stash ha fare ...

Militanti dei centri sociali bloccano un negozio Benetton a Palermo : "Basta profitti sulle nostre vite" : Un gruppo di Militanti dei centri sociali hanno fatto stamane irruzione nel negozio Benetton in via Ruggero Settimo a Palermo, per protestare contro "le responsabilità della famiglia Benetton e dei politici trasversali agli schieramenti che ne hanno favorito gli affari a scapito della sicurezza della popolazione". I Militanti hanno fatto un sit-in avanti l'entrata del negozio con uno striscione in cui è scritto 'Benetton, ...

Il padre dei bambini uccisi dal treno : «Ingiusto morire così - bastava una barriera» : «Un fatto del genere è impensabile, raccapricciante e ingiusto. Nel 2018 non è possibile morire in questo modo atroce: bastava una barriera, un passaggio più sicuro e non sarebbe successo». Nella ...

Niente foto dei documenti con lo scolapasta in testa. La rabbia dei pastafariani : ... l'anagrafe di Wellington ha concesso a questa setta di nominare officianti per il matrimonio , tanto che nel 2016 si è svolta proprio lì la sua prima unione legale al mondo.

Crollo ponte Genova : in corso la rimozione dei mezzi sulla parte rimasta in piedi : A Genova è in corso, a oltre 48 ore dal Crollo del ponte Morandi, la rimozione di tutti i mezzi rimasti bloccati sulla parte della struttura che non ha ceduto: la Polizia stradale ha proceduto alla rimozione di camion e auto bloccate nel tratto sull’argine destro del Polcevera (tra questi, anche il camion simbolo della tragedia, il furgone verde con la scritta Basko, fermo a pochi metri dal baratro). L'articolo Crollo ponte Genova: in ...

Genova - la lunga notte dei soccorritori tra le macerie : “Abituati a terribili alluvioni - ma non a questa devastazione” : La mezzanotte è passata da un pezzo, ma il campo base allestito tra il parcheggio dell’Ikea e le sponde del torrente Polvecera non dorme. “Qui si lavora per i vivi”, dicono e ripetono i soccorritori convinti che lì sotto, sepolti sotto tonnellate di cemento, ci sia ancora qualcuno che li aspetta. Le vie attorno al greto del corso d’acqua sul quale si è accartocciato il ponte Morandi, collassato martedì poco prima di mezzogiorno ...

Salute - Grillo all’Ordine dei farmacisti : “Basta con la vendita dei prodotti omeopatici” : “In queste ultime settimane abbiamo riflettuto molto sulla difficoltà a comprendere il significato della parola scientifico da parte delle persone. È stato disorientante, preoccupante e quasi penoso, assistere ad una degenerazione del dibattito così profonda”. Lo scrive il garante e co-fondatore del M5S, Beppe Grillo (che firma “e il suo neurologo”), in un appello “all’ordine dei farmacisti italiani”, ...