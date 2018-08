L’aria inquinata ci renderebbe meno intelligenti : (foto: NICOLAS ASFOURI /Getty Images) I danni alla salute causati dalL’aria inquinata son ben noti a tutti, problemi respiratori e all’apparato cardiocircolatorio in primis. Ma avete mai pensato che potrebbero esserci ripercussioni anche sulla sfera cognitiva? In uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, un team di ricercatori cinesi ha evidenziato una correlazione tra l’esposizione a elevati livelli di ...