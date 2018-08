calcioweb.eu

: Lapadula, bomber in declino: i 30 gol di Pescara sono un lontano ricordo - CalcioWeb : Lapadula, bomber in declino: i 30 gol di Pescara sono un lontano ricordo -

(Di martedì 28 agosto 2018) Un campionato di Serie B con ilcondito da 30 reti in 44 presenze e la promozione in massima serie dei delfini, poi poche settimane dopo la grande occasione di approdare in una delle società più gloriose del calcio mondiale: così il Milan a fine giugno del 2016 ufficializza il tesseramento di Gianlucaper 10 milioni di euro comprensivi di bonus. Sembra una delle classiche storie romantiche che il calcio di tanto in tanto continua a regalare, ma perl’idillio rossonero dura poco. Fra gli infortuni a livello personale e le difficoltà del Milan, l’attaccante di origini peruviane non è riuscito a confermarsi ad alti livelli. Infatti, nonostante gli 8 gol realizzati in 27 presenze, a fine stagione sarà prelevato dal Genoa in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 11 milioni. A fine campionato 2017-18 le presenze saranno 26, mentre i gol solo 6. ...