La versione di Rose McGowan | Così io e Rain abbiamo saputo della relazione tra Asia

Skype Desktop : rilasciata la nuova versione 8.0 con numerose novità : Dopo una breve fase di anteprima, Microsoft ha rilasciato quest’oggi la nuova versione 8.0 del client Desktop di Skype, uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo. Non si tratta di un semplice aggiornamento bensì di un nuovo programma riscritto completamente da zero che, sebbene non presenti alcune funzionalità della vecchia versione come le finestre multiple, introduce numerose novità e una nuova interfaccia ...