La storia si ripete e oggi ci ritroviamo nel 1918

La nave Diciotti - quando la storia si ripete e conoscerla aiuta a capire : Louis è ricordato in alcuni musei, sparsi in tutto il mondo, ha ispirato libri e anche un film 'Il viaggio dei dannati'. Alla fine della seconda guerra mondiale Schröder, il comandante della St. ...

Centrafrica - una storia di Caino e Abele che si ripete : 'È la storia di Caino e Abele - dice padre Aurelio - vecchia quanto il mondo'. Succede da sempre in Africa, in tutta la fascia sub sahariana, dal Mali, a ovest, fino all'Etiopia, a est, passando per ...