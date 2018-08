La pubblicità delle sigarette è vietata | ma non su Instagram?

Una startup proietta pubblicità sui finestrini delle auto : (Foto: Grabb-it) Ora la pubblicità arriva anche sui finestrini delle auto. L’idea è di una startup statunitense di nome Grabb-it che ha sviluppato una tecnologia per proiettare inserzioni digitali, pensata per le auto utilizzate dai servizi di ride sharing. Il lunotto laterale si trasforma così, interamente, in un display a colori, riproducendo annunci in base alla posizione del veicoli e rivolti a chiunque si trovi lungo la strada. La ...

Netflix sta sperimentando delle pubblicità tra un episodio e l’altro : Da qualche giorno Netflix sta testando una nuova funzione che mostra una pubblicità di una serie o di un film tra un episodio e l’altro, in base ai contenuti già visti dall’utente. Per ora questa funzione è disponibile solo per The post Netflix sta sperimentando delle pubblicità tra un episodio e l’altro appeared first on Il Post.

pubblicità sulle ascelle delle donne - l’idea dal Giappone : Alzi la mano chi non ne può davvero più di trovare Pubblicità ovunque. Ecco, ora che tutti quanti abbiamo il braccio in aria, guardatevi intorno e verificate che non ci sia qualche annuncio pubblicato sull’ascella della vostra vicina. Proprio così. Può sembrare follia, e forse un po’ la è, ma in Giappone è stata aperta un’agenzia pubblicitaria specializzata nell’affitto di ascelle femminili per inserzioni varie ed ...

Aerie : scelte modelle con disabilità o malattie croniche per la campagna pubblicitaria : Valorizzare le diversita' e non nascondere i corpi di chi convive con una disabilita' o una malattia: questo è il messaggio che intende lanciare la prossima campagna pubblicitaria della linea Aerie, specializzata in abbigliamento intimo. Grande è stata la partecipazione al contest proposto dall'azienda, così come grande è l'entusiasmo che #AerieReal sta riscuotendo. Ogni corpo merita di essere rappresentato Pare che i brand di Moda abbiano ...

Mondiali Russia 2018 - Neymar “star” di una nuova pubblicità : “Il 75 - 8% delle chiamate al 112 non sono emergenze” : Neymar, attaccante brasiliano famoso tanto per le sue abilità quanto per le sue teatrali manifestazioni di sofferenza sul terreno di gioco, ha ottenuto ancora più visibilità dopo questi Mondiali di calcio, in cui è stato apertamente accusato di essere un “simulatore”. Evidentemente deve pensarla allo stesso modo una società portoghese di servizi di emergenza che l’ha reso l’ignaro protagonista di una sua pubblicità divenuta virale. L’Istituto ...

La posizione della Lega Nazionale Professionisti Serie B sul divieto alla pubblicità delle scommesse previsto dal “Decreto Legge Dignità” : La Lega Nazionale Professionisti Serie B si associa alla preoccupazione espressa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in merito al contenuto del “Decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. Nell’evidenziare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel resto del mondo, dove tali divieti non esistono, si pone l’attenzione sulle ...

Stop alla pubblicità delle scommesse. L'ira dei gestori : Stop alla pubblicità di scommesse e giochi con premi in denaro. Il decreto dignità voluto dal ministro Luigi Di Maio parla chiaro: l'azzardo non potrà più essere sponsorizzato in alcun modo, dalle ...