La polizia italiana ora ha il taser | come funziona e cosa c’è da sapere

gqitalia

: Ospiti speciali sulle moto d'acqua della #polizia a Messina. Sono i cani del #sics Squadra italiana cani salvataggi… - poliziadistato : Ospiti speciali sulle moto d'acqua della #polizia a Messina. Sono i cani del #sics Squadra italiana cani salvataggi… - RaiNews : Due detenuti evadono dal carcere di San Marino: caccia all'uomo sul Monte Titano. Allertata la polizia italiana, ch… - sampieri3 : @EWTO_official Il taser che verrà fornito alla polizia italiana sarà depotenziato.... negli Stati Uniti hanno quell… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Al rientro dalle vacanze, in 11 città, gli italiani – per il momento pochi, a dire il vero – non troveranno solo le solite buche, il traffico e il solito vicino rumoroso. A rasserenare, nelle intenzioni, il clima per le strade ci saranno anche delle sgargianti “pistole” giallo limone alla cintura di carabinieri, poliziotti e finanziari. Si tratta dei, la pistola elettrica che gli italiani conoscevano solo in chiave un po’ “esotica”, per il loro uso negli Stati Uniti e in alcuni Paesi esteri. E che ora, per una sperimentazione sul campo che segue un programma ancora più ristretto avviato già lo scorso marzo – ma se ne parla dal 2014 – arriva anche sulle strade italiane. Nelle intenzioni dovrebbe rendere più efficiente il potere dissuasivo delle forze dell’ordine limitando ancora di più, in diverse situazioni, il ricorso all’arma da fuoco e tutelando l’incolumità di aggressore e ...