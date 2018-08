La moglie sta per diventare cieca | lui impara a truccarla e crea un video tutorial

Costringeva la moglie a prostituirsi per giocare i soldi alle slot machine - 49enne resta in carcere : resta in carcere D.D., 49enne arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri di Biella con l'accusa di costringere la moglie a prostituirsi per ottenere denaro utilizzato per giocare alle slot machine. ...

“È andata così”. Tutta la verità - arriva solo adesso. Manuela è stata uccisa con un colpo secco. L’omicida poi in vacanza con la moglie : Iniziano a emergere nuovi dettagli sulla terribile morte di Manuela Bailo, 35enne sindacalista UIL. Nella giornata odierna si è tenuta una conferenza stampa da parte degli inquirenti e del procuratore Tommaso Buonanno per far chiarezza su quanto raccolto fino a oggi. Per esempio, è stata confermata, la presenza di Pasini al pronto soccorso la notte successiva a quella della morte di Manuela, alle 2 del mattino. La causa: una frattura al costato ...

Lino Banfi : "Mia moglie sta meglio grazie all'affetto di tutta la famiglia" : Lino Banfi ha fornito un aggiornamento riguardante le condizioni di salute di sua moglie Lucia Zagaria. Poco più di un mese fa, il celebre attore comico pugliese rilasciò un'intervista con la quale parlò della malattia della moglie, esternando un senso di rabbia e di frustrazione facilmente comprensibili. Intervistato in quest'occasione dal settimanale Nuovo, Lino Banfi ha utilizzato toni più leggeri, dichiarando che la moglie Lucia sta ...

L'auto prende fuoco : il conducente accosta ed esce ma la moglie muore tra le fiamme : Una donna di 86 anni è morta bruciata viva sul sedile passeggero di una vettura verso le 21 di questa sera, 23 agosto, in via Costa Vecchia a Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme. Secondo quanto ...

Ben Affleck sta male/ L’ex moglie lo porta in rehab : pochi giorni fa il gossip sulla nuova fidanzata 22enne : Ben Affleck sta male. Proprio in questi mesi l’attore ha provato in ogni modo ad affrontare al meglio le sue dipendenze da alcol e droga; l'ex moglie Jennifer Garner l'ha portato in rehab.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:49:00 GMT)

Ferisce moglie dopo lite non arrestato : ANSA, - PISA, 23 AGO - Il pisano di 59 anni portato via in manette dai poliziotti dopo una violenta lite con la moglie sudamericana, trovata lievemente ferita alla gola da un coltello, in realtà non è ...

Lino Banfi torna a sorridere : “Mia moglie sta meglio. Per lei ho rifiutato un film in Germania” : “Finalmente la vedo sorridere“: tira un sospiro di sollievo Lino Banfi, che in un’intervista al settimanale Nuovo racconta il difficile periodo vissuto al fianco della moglie Lucia Zagaria, malata da tempo. Ora però sembra stare meglio: “Lucia sta passando un periodo molto difficile per problemi di salute a livello neurologico. Adesso, grazie soprattutto all’affetto di tutta la mia famiglia, sta meglio: l’ho vista ridere e mi ...

Lino Banfi - la moglie sta meglio : ‘L’ho vista ridere’ : Tira un sospiro di sollievo Lino Banfi, che intervistato dal settimanale Nuovo aggiorna il pubblico sulle condizioni di salute della moglie Lucia Zagaria, che come aveva spiegato l’attore lo scorso anno era malata. Ora le cose sembrano procedere in una buona direzione: “Lucia sta passando un periodo molto difficile per problemi di salute a livello neurologico. Adesso, grazie soprattutto all’affetto di tutta la mia famiglia, sta ...

Lino Banfi : "Finalmente vedo mia moglie sorridere. Grazie alle cure e all'affetto - sta meglio" : "Finalmente la vedosorridere". Lino Banfi tira un sospiro di sollievo e in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo torna a parlare della malattia della moglie, che adesso sembra star meglio. L'attore, recentemente, aveva rivelato il suo dramma, raccontando al Messaggero le difficoltà affrontate, il dispiacere di non potersi godere la vecchiaia insieme."Lucia sta passando un periodo molto difficile per problemi di salute a livello ...

In aereo con la moglie - molesta la vicina di posto che dorme : indiano rischia l'ergastolo : Un 35enne indiano residente negli Stati Uniti ha molestato la vicina di posto mentre viaggiava con la moglie a bordo di un volo della Spirit Airlines diretto da Las Vegas a Detroit. L'uomo, residente ...

