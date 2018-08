La lente dell' Antitrust su Sky e Dazn per le partite 2018-19

IL BACIO DELLA CIMICE CAUSA LA MALATTIA DI CHAGAS/ Paura in Italia : patologia silente anche per 20 anni : Il BACIO DELLA CIMICE che CAUSA la MALATTIA di CHAGAS. Un virus diffuso anche in Italia: 6-12 mila casi registrati nella nostra penisola, mentre nel mondo sarebbero 8 milioni gli infetti(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 20:03:00 GMT)

Atlantia va allo scontro con il governo : «Valutiamo impatto delle esternazioni» La holding sotto la lente di Moody’s : La nota della holding che controlla Autostrade: la società intende verificare «l’impatto della lettera del governo di avvio iter della revoca della concessione autostradale e valutazione e delle esternazioni e notizie sulla società quotata a tutela dei suoi azionisti»

Non è l’estate più calda del secolo. Ma l’afa e il mare bollente sono anche colpa dell’uomo : A causa della catastrofe genovese, questo post esce con una settimana di ritardo. Per un baby-boomer come me, il disastro tocca le corde più intime, l’intero vissuto professionale da ingegnere civile, il bilancio e l’orizzonte di una vita. Non mi sento ancora di scrivere qui su quanto successo nella città dove sono nato. Non saprei come rispondere ai commenti. E mi scuso con chi mi ha chiesto di farlo. Prossimamente lo farò. A partire da giugno, ...

Ambiente - Calabria e Sicilia : eccellente qualità delle acque di balneazione del Tirreno e dello Jonio meridionale : I recentissimi episodi di mare sporco sui litorali dello Jonio e del Tirreno cosentino e anche per pochi giorni in alcuni punti dello Jonio e della Costa degli Dei con la più sviluppata economia del mare della Regione ripropongono la necessità di provvedimenti adeguati per la salvaguardia e valorizzazione del grande patrimonio costiero calabrese. Un patrimonio che rappresenta il 20% dei litorali più preziosi dell’intero Bel Paese ma che viene ...

“Topless da urlo!”. Cristina Chiabotto - l’estate bollente della ex Miss Italia : Sono ormai passati 14 anni, ma Cristina Chiabotto resta pur sempre una delle donne più attraenti del Bel Paese. La conduttrice televisiva, eletta Miss Italia 2004, è finita al centro dei rumors di gossip nelle ultime settimane. ‘Colpa’ del settimanale Oggi; il rotocalco di cronaca rosa ha fornito alcuni spunti interessanti sulla vita sentimentale dellla Chiabotto. Tra lei e il suo fidanzato Marco le cose starebbero andando così bene ...

Estate bollente per Melissa Satta : le ultime FOTO in bikini della fidanzata di Boateng mandano in estasi i fan [GALLERY] : 1/17 ...

Estate bollente per Lady Keita : i tifosi dell’Inter sognano [FOTO] : 1/7 ...

Meteo - altra settimana bollente : caldo da Nord a Sud - ma è in arrivo un leggero calo delle temperature : Un'altra settimana di caldo e afa per gli italiani, da Nord a Sud. Durante i prossimi giorni, però, ci sarà un leggero abbassamento delle temperature rispetto ai valori altissimi della scorsa settimana. In arrivo, soprattutto da metà settimana, qualche temporale sparso che porterà un leggero calo dell'afa.Continua a leggere

Ecco il perchè della lentezza di YouTube su Edge e Mozilla Firefox : L’8 febbraio di quest’anno pubblicammo un articolo dove denunciammo come lo scarso share di Microsoft Edge fosse dovuto anche alla stessa Google con il blocco di Google Hearth, la presenza di fastidiosi pop-up e soprattutto l’estrema lentezza di YouTube. A quanto pare avevamo ragione sul comportamento scorretto dell’azienda di Mountain View nei confronti dei suoi concorrenti. Chris Peterson, Technical Program Manager di ...

Il mondo di Alice è tutto d'oro. Talento cristallino - arte della lentezza e tanto amore : La solita Trillini, la fuoriclasse più riservata del mondo, quella che non ama mai apparire e preferisce parlare con i fatti. " Alice mi ha stupito sin da subito. Durante la prima lezione che abbiamo ...

Catanzaro - Inaugurata la sede operativa polivalente dell'Unione Italiana Ciechi nel quartiere Piterà - Tg RTC - : Al mondo del sociale verrà garantito l'utilizzo di altri spazi del genere". La sede operativa dell'Unione Italiana Ciechi è stata riqualificata dal Comune. Gli spazi, sempre di proprietà comunale e ...

Animali Fantastici 2 - Jude Law parla della sessualità di Silente : Avevano fatto molto discutere, all’inizio del 2018, le dichiarazioni del regista David Yates sul fatto che, nel secondo film della nuova saga magica Animali Fantastici, non si sarebbe parlato apertamente dell’omosessualità di Albus Silente. In questa nuova serie prequel, il giovane professore e futuro preside di Hogwarts è interpretato da Jude Law, il quale dovrà in qualche modo scontrarsi con Gellert Grindelwald (Johnny Depp), ...

"L'acqua bollente ha sciolto il mio seno rifatto" : il racconto choc della modella : Una giovane modella di 29anni è stata la protagonista di un terribile incidente: il suo seno (rifatto) si è sciolto a causa dell'acqua bollente.A raccontarlo è stata lei stessa al Daily Mail. Nadine Forster ha spiegato ai media britannici la sua storia choc affinché nessun altra donna possa commettere il suo stesso errore. La ragazza ha raccontatao che mentre era in casa ad accudire il suo fidanzato si è scottata con dell'acqua bollente proprio ...

