La Formula 1 a Monza - Gran Premio dItalia | le cose da sapere e le curiosità FOTO GALLERY

(Di martedì 28 agosto 2018) Prenderà il via questo weekend la 68 edizione deldi1, dove si preannuncia un agguerrito duello tra il vincitore della scorsa edizione Lewis Hamilton e il ferrarista Sebastian Vettel, tornato prepotentemente in corsa per il titolo iridato dopo il trionfo in Belgio. Per celebrare levento lombardo, Milano mercoledì 29 ospiterà lesibizione della1, inaugurando una serie di iniziative che avranno luogo alla Darsena, nel cuore dei Navigli, fino al 1 settembre. Ma non mancheranno appuntamenti nelle piazze die persino a Venezia. Dai biglietti alle dirette tv, dagli orari alle statistiche della gara, trovate i dettagli e tutte le informazioni nella nostra galleria di immagini.