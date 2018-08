La Cina potrebbe modificare la politica del figlio unico

“Troppo basso - potrebbero inciampare su lui” - nano 18enne escluso da corso di cuCina : La più grande aspirazione del 18enne inglese Louis Makepeace era diventare uno chef, ma per l'istituto al quale si è iscritto "la sua presenza metterebbe in pericolo gli altri studenti che potrebbero inciampare in lui". Il giovane: "Mi sento davvero umiliato".Continua a leggere

Perché la Cina potrebbe acquistare bond italiani. Oppure no : L’obiettivo dichiarato della missione del ministro dell’Economia Giovanni Tria (accompagnato dal vicedirettore generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta) è quello di rafforzare ulteriormente i rapporti eocnomici tra i due Paesi. L’auspicio è un maggior contributo cinese alla stabilizzazione del mercato dei bond italiani, visto che a fine anno la Bce smetterà di comprare titoli di Stato. Il precedente con la ...

La Cina potrebbe lasciare il mondo senza smartphone? - : C'è un'altra misura che si può sentir molto, non solo per l'economia statunitense, ma anche per l'industria elettronica globale. I metalli delle terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici. ...

Guerra commerciale USA " Cina? Potrebbe essere solo l'inizio : C'era dunque la speranza che l'integrazione della Cina nell'economia globale avrebbe permesso alla sua cultura imprenditoriale di essere più simile a quella dell'Occidente. In realtà, le cose stanno ...

“Attenta!”. Ma l’auto è viCina e lei viene travolta. Prima però ecco il gesto che solo una madre potrebbe fare : Erano da poco passate le 22.45 quando si è accorta di quello che stava succedendo. Stava passeggiando con la figlioletta di 11 mesi nel tratto di Aurelia che passa nel centro di Santa Marinella, località di mare presa di mira dai romani ogni anno, quando una Fiat Panda è piombata su di lei. Impossibile evitare l’impatto, Prima del quale però la donna una 38enne romana in villeggiatura, ha avuto la prontezza di afferrare il neonato e di lanciarlo ...

Guerra commerciale - JP Morgan : Trump potrebbe puntare su debolezza dollaro contro Cina : Gli analisti di JP Morgan ritengono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di ricorrere al deprezzamento del dollaro per combattere la Guerra commerciale in corso contro la ...

Benfica : dalla Cina potrebbe tornare Ramires : Ramires potrebbe tornare in Europa e in particolare nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: il Benfica. Stando ad “A Bola”, viste le difficolta’ per arrivare a Gabriel Appelt Pires del Leganes, i lusitani vorrebbero provare a riprendersi Ramires, ormai in rotta con lo Jiangsu Suning. Il 31enne brasiliano dovra’ pero’ ridursi l’ingaggio: in Cina guadagna 6 milioni di euro a stagione, il ...

Tokyo supera Pechino come secondo maggiore mercato azionario - ma la Cina potrebbe reagire : come ricorda il FinancialTimes, la Cina era il secondo maggiore mercato azionario al mondo dal novembre2014, quando aveva superato proprio il Giappone. Ed effettivamente lo studio del grafico di ...

Benfica : dalla Cina potrebbe tornare Ramires : Ramires potrebbe tornare in Europa e in particolare nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: il Benfica. Stando ad “A Bola”, viste le difficolta’ per arrivare a Gabriel Appelt Pires del Leganes, i lusitani vorrebbero provare a riprendersi Ramires, ormai in rotta con lo Jiangsu Suning. Il 31enne brasiliano dovra’ pero’ ridursi l’ingaggio: in Cina guadagna 6 milioni di euro a stagione, il ...

Xiaomi Mi Pad 4 Plus potrebbe essere annunciato a breve in Cina : Xiaomi Mi Pad 4 Plus potrebbe essere il nuovo tablet dell'azienda cinese, con un hHardware più potente dello Xiaomi Mi Pad 4. L'articolo Xiaomi Mi Pad 4 Plus potrebbe essere annunciato a breve in Cina proviene da TuttoAndroid.

Benfica : dalla Cina potrebbe tornare Ramires : Ramires potrebbe tornare in Europa e in particolare nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: il Benfica. Stando ad “A Bola”, viste le difficolta’ per arrivare a Gabriel Appelt Pires del Leganes, i lusitani vorrebbero provare a riprendersi Ramires, ormai in rotta con lo Jiangsu Suning. Il 31enne brasiliano dovra’ pero’ ridursi l’ingaggio: in Cina guadagna 6 milioni di euro a stagione, il ...

Kim Kardashian cuCina come solo lei potrebbe fare e i fan si dividono tra critiche e sostegno : Un altro giorno, un'altra polemica The post Kim Kardashian cucina come solo lei potrebbe fare e i fan si dividono tra critiche e sostegno appeared first on News Mtv Italia.

Perché Cina e Giappone potrebbero voltare le spalle al debito Usa facendo scoppiare la bolla dei bond : La maggiore flessibilità sulla curva dei rendimenti annunciata dalla Bank of Japan potrebbe spingere i grandi fondi pensione a riportare a casa i 2.400 miliardi di dollari investiti all’estero. Scatenando conseguenze imprevedibili su un asset, quello obbligazionario, da tempo in bolla...

Xiaomi Mi MIX 2S Ceramic Jade Green Art Edition potrebbe arrivare in Cina : Dopo la precedente edizione speciale, Xiaomi potrebbe raddoppiare e rendere disponibile in Cina Xiaomi Mi MIX 2S Ceramic Jade Green Art Edition, una versione in Ceramica verde giada. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S Ceramic Jade Green Art Edition potrebbe arrivare in Cina proviene da TuttoAndroid.