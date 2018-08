huffingtonpost

: La Chiesa americana chiede un'indagine sul Rapporto Viganò - HuffPostItalia : La Chiesa americana chiede un'indagine sul Rapporto Viganò - s_beneventi : RT @LaVeritaWeb: La Chiesa statunitense parla chiaro: «Viganò ha detto le cose come stanno». E si rivolgono direttamente al Pontefice: «È l… - LaFonteChiara : #MarioGiordano su #LaVerità. Dopo la bomba di Monsignor #CarloMariaViganò, è partita la gara dei Vaticanisti (pro s… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Il caso sollevato da Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico negli Usa, si è trasformato ormai in un caso istituzionale all'interno dellaCattolica. Il presidente della Conferenza episcopale, cardinale Daniel N. Di Nardo, in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale della Usccb, ha chiesto un'indipendente sul cosiddettodi 11 pagine scritto da Viganò, che contiene accuse multiple contro alti prelati e cardinali, e raggiunge anche Papa Francesco, di cui ha chiesto le dimissioni. L'accusa è di aver saputo e coperto gli abusi sessuali del cardinale Theodore McCarrick. Di Nardocon urgenza un'udienza in Vaticano a Papa Francesco per confrontarsi con lui sul deflagrare delle nuove inchieste sulla pedofilia del clero negli Stati Uniti. Secondo il numero uno della Conferenza episcopale, il documento di ...