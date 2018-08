Kate Middleton | il figlio George torna a scuola | ecco cosa lo aspetta

Kate Middleton - la cicatrice sulla testa svelata dai paparazzi preoccupa i sudditi : i chiarimenti di St. James Palace : Kate Middlton, alias la duchessa di Cambridge e consorte dell'erede al trono inglee principe William Mounbatten Windsor, è da qualche giorno al centro della cronaca internazionale a causa di una lunga cicatrice sulla testa - ben celata dietro i capelli fino ad oggi -, ma che è stata svelata dall'occhio indiscreto dei paparazzi inglesi, facendo preoccupare ...

Kate Middleton - attacco clamoroso. E c’è di mezzo Meghan Markle : Caos a Buckingham Palace. Gira voce che qualcuno abbia duramente attaccato la splendida Kate Middleton e la sua famiglia. La cosa che più sconvolge, però, è chi si sia scagliato contro la duchessa di Cambridge che da poco ha dato alla luce il suo terzo figlio. La persona che ha attaccato la moglie di William è una persona molto vicina a Meghan Markle, è questa la voce che circola. Oh mio dio! Ma come? E chi è? Ebbene, ad attaccare ...

Meghan Markle e Kate Middleton usano entrambe un indumento intimo segreto per un motivo preciso : Le donne non possono indossare pantaloni , anche metaforicamente, viene da dire, se non in occasioni legate allo sport e all'aria aperta. In ogni caso, mai di sera. Vietati jeans, minigonne, smalto ...

“A sorpresa”. Kate Middleton? Altro che ‘sparita’. Ci sono le foto : E mentre il mondo sparla e si interroga sulla sua misteriosa cicatrice, Kate Middleton sorprende tutti. Per la cronaca, per chi non avesse ancora sentito l’ultima, ci si è accorti che la duchessa ha un profondo segno verticale sulla testa lungo ben 8 centimetri. Un particolare non di poco conto che però fino a questo momento nessuno aveva notato perché sempre abilmente nascosto con cappellini o acconciature ad hoc. Uscite le foto ...

“Quel dettaglio…”. Kate Middleton - voci terribili sulla sua salute. Di cosa è malata : Fino a qualche tempo fa era lei la più chiacchierata della famiglia reale. Poi, però, l’arrivo di Meghan Markle l’ha piazzata al secondo posto. E del trucchetto delle scarpe usato dalla duchessa di Sussex, per resistere a lunghe apparizioni pubbliche e ufficiali issata su temibili tacchi alti, si è parlato molto a lungo. L’ex attrice di Suits, infatti, calza quasi sempre scarpe mezzo numero più grandi del suo per evitare ...

Anche Kate Middleton ha il suo segreto per le scarpe : Si è scritto e parlato abbondantemente del «trucchetto», chiamiamolo così, usato da Meghan Markle, duchessa di Sussex, per resistere a lunghe apparizioni pubbliche e ufficiali issata su temibili tacchi alti. La neo duchessa, infatti, calza quasi sempre scarpe mezzo numero più grandi del suo per evitare vesciche e dolori. Quasi banale nella sua genialità l’espediente usato da Meghan per sopportare gli stiletto che – lei come la ...

Kate Middleton - sulla tempia un 'segno' di 8 cm : tabloid inglesi scatenati : Per qualche ora Kate Middleton ha rubato la scena alla new entry Meghan Markle per alcuni scatti balzati immediatamente agli onori della cronaca durante una delle sue tante uscite pubbliche: i fotografi, infatti, hanno messo a fuoco un dettaglio inquietante sulla fronte della Duchessa di Cambridge, una cicatrice per la precisione. La ...

Kate Middleton ha una lunga cicatrice sulla testa che potresti non aver mai notato prima : No, non sono extension The post Kate Middleton ha una lunga cicatrice sulla testa che potresti non aver mai notato prima appeared first on News Mtv Italia.

Kate Middleton - il mistero della cicatrice sulla tempia : Pochi lo sanno, ma Kate Middleton ha una cicatrice piuttosto evidente sulla testa. Nel corso degli anni la duchessa di Cambridge l’ha sempre nascosta utilizzando delle extension oppure delle acconciature ad hoc. Durante una delle sue tante uscite pubbliche però alla stampa non è sfuggito quello strano segno bianco accanto alla tempia sinistra. La cicatrice verticale di ben 8 centimetri ha preoccupato non poco i sudditi inglesi, che subito ...

Il segreto di Kate Middleton (da 6 euro) per portare i tacchi alti : Indossare i tacchi alti è una vera sfida, soprattutto per Kate Middleton che però ha escogitato un piccolo trucco (che costa solo 6 euro) per evitare cadute e dolori. Da quando è diventata la moglie di William, Kate è costretta a seguire il rigido protocollo reale. Fra le regole a cui non può sottrarsi c’è quella di indossare sempre i tacchi alti in qualsiasi occasione, tanto che li ha portati persino quando era incinta. Molto spesso però ...

Meghan Markle in imbarazzo : il fratellastro attacca Kate Middleton : Nuovi guai (imbarazzanti) per Meghan Markle, che in queste ore si trova a fronteggiare, ancora una volta, gli attacchi dei suoi familiari. Dopo il padre e la sorellastra Samantha, è la volta del fratellastro, che ha deciso di prendersela nientemeno che con Kate Middleton. Secondo Thomas Jr infatti la famiglia della duchessa di Cambridge sarebbe stata trattata molto meglio di quella di Meghan, nonostante non sia impeccabile. Come ben sappiamo ...

Kate Middleton : a scuola George canta - balla e mangia benissimo : E gli sport: corsa, salto, nuoto. Più 35 minuti di lezione di ballo a settimana con accompagnamento musicale dal vivo… Prima di tutto questo, però, imparerà a leggere e a scrivere. E anche ...

Kate Middleton - svelata la sua dieta : A 36 anni e dopo tre gravidanze, Kate Middleton sfoggia un fisico scolpito e asciutto. Il suo segreto? Ovviamente la dieta! Se nel 2011, per arrivare in forma alle sue nozze, la duchessa di Cambridge aveva scelto di seguire la dieta Dukan, ora che è una mamma ha optato per un regime alimentare molto diverso. A pochi mesi dalla nascita del piccolo Louis, Kate Middleton è perfetta. Pancia piatta, gambe tonico e volto rilassato: la moglie di ...

Kate Middleton - Meghan Markle - la Regina Elisabetta : ecco tutti i soprannomi usati a Buckingham Palace : Dalla Regina Elisabetta a Kate Middleton, passando per Meghan Markle, Carlo e i principi William ed Harry: a Buckingham Palace tutti hanno un soprannome. Come ogni altra famiglia, anche i Reali britannici – rigorosamente in privato – usano nomignoli e vezzeggiativi per chiamarsi l’un l’altro. E grazie a Cosmopolitan ora questi soprannomi non sono più confinati all’interno delle solide mura di Buckingham Palace, ma ...