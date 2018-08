Juventus | Pjanic | ' Vogliamo continuare a vincere Le punizioni? Prima c' era Dybala | ora è

Juventus - Pjanic a 360 gradi : “Possiamo centrare tutti gli obiettivi” : Il gol contro la Lazio ha coronato una settimana piena di soddisfazioni per Miralem Pjanic, fresco di rinnovo con la Juve. E oggi, ai microfoni di Juventus Tv, ha parlato del gol di sabato, dei compagni e del nuovo arrivato: Cristiano Ronaldo. “Abbiamo in testa grandissimi obiettivi. Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante, attrezzata per raggiungerli”. Poi, un commento sul gol contro la Lazio, il sedicesimo in maglia ...

Pjanic al settimo cielo per la sua Juventus : “grandissimi obiettivi e CR7…” : Miralem Pjanic ha parlato dell’avvio di stagione della sua Juventus, due vittorie ed un ottimo impatto da parte del regista bianconero “Abbiamo in testa grandissimi obiettivi. Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante e tutti uniti, società, tifosi e squadra, possiamo raggiungerli”. Non nasconde le ambizioni della Juventus per questa stagione il centrocampista Miralem Pjanic autore sabato del primo gol bianconero ...

Juventus-Lazio - le pagelle bianconere : magia Pjanic - Matuidi lotta. Fischi Bonucci : SZCZESNY - voto: 6 Corre pochi rischi e se la cava con interventi semplici. CANCELO - voto: 6 Timido per metà gara, prende quota nella ripresa: il raddoppio nasce da un suo spunto. Bonucci - voto: 6 ...

