Juventus-CR7 | c’è chi parla di crisi | 15 tiri in due partite | nessuno come lui in Europa

Juventus - CR7 senza sosta. Si allena in palestra di domenica e posta su Instagram : Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito a segnare con la maglia della Juventus ma le sue prestazioni contro il Chievo Verona e la Lazio sono state comunque buone. Nella sfida di ieri contro i ...

La Juventus scopre Cancelo - più decisivo di CR7 : L'ex Inter ha impressionato contro Chievo e Lazio. Per diventare un top, il portoghese dovrà crescere in fase difensiva. "Sta migliorando", il pensiero di Allegri

Juventus - Allegri : 'Contento di CR7 - ha già capito il dna bianconero' : 'Il pericolo oggi era quello di andare dietro all'entusiasmo dell'ambiente e dello stadio per la prima partita in casa di Cristiano Ronaldo, ma sono contento. Era una partita importante, il primo ...

Juventus-Lazio - Risultato 1-0 - rete di Pjanic. CR7 vicino al Gol. : La Juventus è in vantaggio alla fine del primo tempo della partita contro la Lazio. È stato Pjanic a portare in vantaggio i bianconeri, dopo un buon avvio della Lazio che rimane...

Juventus-Lazio - la prima ‘scorrettezza’ di Cristiano Ronaldo : CR7 prova la furbata ma le telecamere lo inchiodano [FOTO] : Cristiano Ronaldo prova la furbata contro la Lazio: l’attaccante della Juventus cerca di colpire la palla con la mano dopo un tentativo di colpo di testa, ma le telecamere lo inchiodano Attesissima la prima partita all’Allianza Stadium di Cristiano Ronaldo, questa volta con la maglia della Juventus e non come avversario. Il fuoriclasse portoghese è andato subito vicino al gol, provando una… furbata! CR7 ha provato a ...

Juventus-Lazio 1-0 La Diretta Pjanic sblocca la partita CR7 debutta allo Stadium : La seconda giornata di Serie A si apre con una grande sfida. La Juventus, reduce dalla rocambolesca vittoria all'esordio con il Chievo, riceve la Lazio, desiderosa invece di riscattarsi dopo la...

Juventus-Lazio e Napoli-Milan - le formazioni : esordio di CR7 allo Stadium. Higuain sfida il passato : Juventus-Lazio- Tutto pronto per l’inizio della 2^ giornata di campionato. Alle 18:00 esordio stagionale di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. Alle 20.30 Gonzalo Higuain e Carlo Ancelotti sfideranno i loro passato. Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora al 4-2-3-1. Largo a Douglas Costa, Dybala e Mandzukic sulla trequarti al sostegno di Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Juventus-Lazio e Napoli-Milan, le ...

Juventus-Lazio - Allegri : “Lazio tosta. Ecco il ruolo di CR7. Punto su Bernardeschi” : Juventus-Lazio, Allegri- Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa presentando la gara di domani contro la Lazio. Lazio squadra tosta Allegri ha affermato: “C’è la Lazio, l’anno scorso ci hanno battuti dopo 41 vittorie di seguito allo Stadium. Partita importante e complicata. Lazio forte e ben guidata. Giocano sulle ripartenze. Hanno Milinkovic […] L'articolo Juventus-Lazio, ...

Allegri presenta Juventus-Lazio : dubbi di modulo - la presenza di Dybala e su CR7… : Massimiliano Allegri ha analizzato l’importante incontro di domani tra la sua Juventus e la Lazio di Inzaghi, con Cristiano Ronaldo che sarà in campo Massimiliano Allegri ha parlato stamane in conferenza stampa, in vista del delicato incontro di domani pomeriggio contro la Lazio del collega Inzaghi. “Domani mi aspetto grande entusiasmo. La Lazio l’anno scorso ci ha battuto all’Allianz Stadium dopo 41 vittorie. Sarà ...

Juventus-Lazio - CR7 abbraccia lo Stadium : Bernardeschi titolare : CR7 abbraccia LO Stadium- Tutto pronto per il debutto all’Allianz Stadium di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. CR7 ritorna a Torino 144 giorni dopo la magica rovesciata da standing ovation. Allegri si affiderà ancora al 4-2-3-1. Nessuna novità in difesa rispetto al match contro il Chievo. Stesso discorso per quel che riguarda la linea mediana, […] L'articolo Juventus-Lazio, CR7 abbraccia lo Stadium: Bernardeschi titolare ...

Juventus-Lazio - Mandzukic dal 1' : CR7 a sinistra - occhio a Bernardeschi : Juventus-Lazio- Pochi giorni al match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. Massimiliano Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà nuovamente al 4-2-3-1. In difesa confermati Cancelo-Bonucci-Chiellini-Alex Sandro, a centrocampo ballottaggio Khedira-Emre Can, con Pjanic sicuro del posto. Mandzukic partirà dal 1′, a fargli posto potrebbe essere Cuadrado o Douglas Costa. Dybala agirà alle spalle […] L'articolo ...