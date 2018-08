Juve | Ronaldo | non dimenticherò quel gol

Cristiano Ronaldo - il gol più bello della stagione 2017/18/ Video - rovesciata in Juventus-Real Madrid : Cristiano Ronaldo, il gol più bello della stagione 2017/18: Video. La rovesciata in Juventus-Real Madrid della scorsa Champions League viene premiata da Uefa.com come la rete più bella.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:52:00 GMT)

Thiago Motta : 'Ronaldo cambia la Serie A. Juve distratta dalla Champions - Inter approfittane!' : Thiago Motta , ex centrocampista di Inter e PSG , parla a la Gazzetta dello Sport nel giorno del suo 36esimo compleanno: 'La Juve? L'impatto di Ronaldo cambia tutto. Per la Juve che è ancora più forte, e per il calcio italiano in generale perché gli avversari saranno ...

La Juventus a trazione CR7 : tesserato anche Cristiano Ronaldo jr : È partita la stagione della Under 9 in casa Juventus: tra i nuovi tesserati anche Cristiano Ronaldo jr, figlio del fuoriclasse portoghese che ieri ha vissuto la sua prima giornata in campo con i nuovi compagni di squadra. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo La Juventus a trazione CR7: tesserato anche Cristiano Ronaldo jr sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juve - l'ex Camoranesi : 'Ronaldo farà una marea di gol. Su Dybala in panchina...' : Mauro German Camoranesi , ex esterno della Juventus , campione del mondo con l' Italia nel 2006, parla a Tuttosport dei bianconeri: 'Ronaldo? Parliamo di un giocatore che ha segnato più di 500 gol, con qualità eccezionali che nelle prime due giornate non abbia ...

Parma-Juve : Si va verso il sold-out - Ronaldo e il suo messaggio sui social : Dopo la vittoria in casa contro la Lazio e i 6 punti in classifica per la Juventus è tempo di giocare in trasferta il prossimo match. Nel prossimo turno i bianconeri saranno di scena al Tardini contro il Parma, un match che Allegri non vuole sottovalutare in alcun modo visto l'entusiasmo che ci sarà da parte dei ducali vogliosi di far bene nell'anno del ritorno in Serie A contro la Juventus di CR7. Contro la Lazio la compagine bianconera, ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Nessun dramma - energia positiva'. E alla terza segna sempre : Contro la Lazio è andato vicino alla sua prima rete in Italia, Cristiano Ronaldo ha dovuto però rimandare l'appuntamento con il gol. Prima una bella parata di Strakosha su un tiro dalla distanza, poi ...

Cristiano Ronaldo alla Juve non segna ma è ancora favorito come capocannoniere : Due giornate in Serie A senza segnare. Si attendeva l’esordio di Cristiano Ronaldo alla Juve con trepidazione. Si scommetteva sul

Juve - senti Benzema : 'Impossibile dimenticare Ronaldo' : E' uno dei migliori al mondo, ma è andato ad un altro club e ora dobbiamo pensare agli altri giocatori '.