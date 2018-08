John Krasinski | Meno male che ho sposato Mary Poppins

John Krasinski : «L’irresistibile coq au vin di mia moglie - Emily Blunt» : Chris Evans gli ha soffiato il ruolo di Captain America ma lui si è preso una discreta rivincita: John Krasinski si trasforma in eroe – anche se di altro genere – per Tom Clancy’s Jack Ryan, serie tv di matrice letteraria, genere spy story, presentata in anteprima mondiale al Festival della TV di Monte Carlo e disponibile dal 31 agosto su Amazon Prime Video. Il marito di Emily Blunt torna alla serialità nei panni di un analista catapultato nella ...