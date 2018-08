Jennifer Garner e la voglia di normalità dopo il ricovero di Ben Affleck

Ben Affleck e Jennifer Garner : perché molte donne continuano a prendersi cura degli ex problematici? : ... Whitfield, 1997, , ossia una tendenza - che in queste persone si sviluppa molto precocemente - ad essere poco inclini a rispondere al loro mondo interno e a essere invece fin troppo sensibili ai ...

Ben Affleck in rehab : per Jennifer Garner è stato «devastante» : Doveva essere un tranquillo mercoledì di fine estate, da trascorrere con i bambini prima di ritornare sui banchi di scuola. Ma, per l’attrice Jennifer Garner, il 22 agosto si è trasformato in un incubo. La star di Alias, 46 anni, ha infatti dovuto interrompere all’improvviso la sua vacanza per accompagnare l’ex marito Ben Affleck, 46 anni anche lui, in rehab, a Malibu. «È stato molto stressante per lei», ha raccontato a People una fonte ...

Ben Affleck torna in rehab per i problemi con l’alcol : ad accompagnarlo la ex Jennifer Garner : Nonostante un primo ricovero nel 2001, Ben Affleck non è riuscito ancora a superare i suoi problemi con l’alcol. Così, la mattina di Ferragosto, la sua ormai ex moglie Jannifer Garner è salita in macchina ed è andata nella casa nuova del suo ex (come mostrano anche le foto pubblicate dal sito americano Tmz) per convincerlo a ricoverarsi nuovamente in un clinica (l’ultima volta era successo a dicembre) per cercare di liberarsi dalla sua ...

Ben Affleck di nuovo in rehab : lo accompagna l’ex moglie Jennifer Garner : Non c’è due senza tre: l’attore Ben Affleck è stato fotografato mentre si reca in un centro di riabilitazione a Malibu, in California. Per lui è il terzo ricovero in rehab per abuso di alcol. Ma stavola a fare notizia è la persona che siede accanto a lui: l’ex moglie, Jennifer Garner che di recente aveva dichiarato “Non lo lascerò finché non sarà sobrio”. Il motivo? I tre figli della coppia Violet, Seraphina e ...

Ben Affleck di nuovo in rehab - e Jennifer Garner è sempre accanto a lui : Non c’è pace per Ben Affleck. Dopo la separazione improvvisa da Lindsay Shookus e la scappatella con la 22enne Shauna Sexton, modella di Playboy con la quale aveva festeggiato l’ultimo compleanno, lo scorso 15 agosto, l’attore è entrato in rehab, per disintossicarsi dall’alcol. Non solo un bicchiere ogni tanto per l’attore, ma un vero e proprio vizio, nelle ultime ore era stato anche fotografato fuori dalla sua casa ...

Jennifer Garner festeggia la stella sulla Walk of Fame circondata dall’amore : Anche Jennifer Garner adesso ha la sua stella. L’attrice, 45 anni, è stata protagonista sulla Walk of Fame della tradizionale cerimonia che celebra i più grandi divi di Hollywood. Jen, che ha alle spalle 30 anni di carriera e almeno due dozzine di film, sta per tornare in sala con Peppermint e Wonder Park. LEGGI ANCHEVincent Cassel: «Il mio matrimonio con Tina» E con lei sui marciapiedi di Hollywood, dove si è messa in posa orgogliosa al ...

