Italia | Salvini blinda asse sovranista con Orban | attacca Macron

Zingaretti : «Orban riceve dalla Ue 5 volte di più di quanto versa. Salvini difenda gli Italiani» : 'L'Ungheria riceve 4,5 miliardi dall'Unione Europea. Quasi 5 volte in più di quelli che versa, che sono circa 900 milioni. Quindi una parte dei soldi che arrivano agli ungheresi escono dalle tasche ...

Sondaggi Politici/ Salvini guadagna voti tra tutti i partiti : ‘boom’ in M5s e Forza Italia : Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: tra i cattolici, Salvini è il più votato al 31%. Bene M5s, crolla fiducia in Pd e Forza Italia dall'elettorato moderato(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:35:00 GMT)

Rai : Forza Italia aspetta un segnale da Salvini per la presidenza - mentre Di Maio frena sulla privatizzazione : mentre le cronache riferite dal Corriere della sera narrano di "forzisti" irritati rispetto a ciò che ha detto il Ministro Toninelli riferendosi ai governi passati durante l'audizione del Ministro per le infrastrutture rispetto al crollo del ponte Morandi a Genova, si avvicina settembre e con il nono mese dell'anno, per arrivare ad argomenti più strettamente televisivi, anche la molto probabile soluzione al pasticcio presidenza Rai, che ...

SALVINI-ORBAN - INCONTRO A MILANO/ Ultime notizie : leader Lega molla l'Europa e porta l'Italia verso Visegrad? : SALVINI-ORBAN, INCONTRO a MILANO: Ultime notizie, vertice in prefettura alle 17. M5s si smarca, sinistra in piazza per protestare. verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 09:45:00 GMT)

MARIO MONTI SU SALVINI E DI MAIO : "RIDURRANNO L'Italia A UNA TRISTE PENISOLA DI QUASI-EUROPA" - : Un lungo articolo che parte dalla prima pagina. In cui l'ex premier e senatore a vita in carica MARIO MONTI , europeista di ferro , ricordate il suo "ce lo chiede l'Europa" ?, , processa la politica adottata dalL'ITALIA sull'immigrazione e la partita che sta giocando con l'Europa. MONTI ribalta il punto di vista, descrivendo non un'Italia che vuole uscire da Shengen e dall'euro. Ma un'...

L'Ungheria e l'alleanza con l'Italia : domani il vertice Salvini-Orban : L'Ungheria appoggia l'Italia sulla lotta all'immigrazione? Se da un lato c'è un filo diretto tra Budapest e Salvini, dall'altro, proprio sul caso Diciotti, dalL'Ungheria è arrivato un "no" sull'accoglienza dei migranti sbarcati dalla nave della Guardia Costiera. Alla vigilia però dell'incontro tra Salvini e Orban, il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto ha affermato: "Nella politica d'immigrazione delL'Ungheria e dell'Italia ci sono ...

Forza Italia - la Gelmini a Salvini : “Esci dall’alleanza innaturale con i 5 stelle e torna con noi. Vinciamo insieme” : “A Matteo Salvini dico: esci da questa alleanza innaturale con i 5 stelle e torna con il centrodestra, che Vinciamo insieme. Il Paese non può più aspettare”. Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervistata da Il Tempo si è rivolta direttamente al leader del Carroccio e ministro dell’Interno e ha chiesto di ricomporre la coalizione. “Noi crediamo”, ha detto, “che quella ...

“L’Italia la vedrete solo in cartolina”. Creativi rispondono a Salvini. E gliene inviano 10 mila : «Quest’estate i migranti vedranno l’Italia solo in cartolina». Un collettivo di Creativi ha preso le parole del ministro Matteo Salvini alla lettera: ha dato vita al progetto solo in Cartolina, che culminerà con la consegna simbolica di 10 mila cartoline al Viminale, prevista tra il 30 settembre e il 1 ottobre. Non classici ricordi dai luoghi di vi...

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Noi stiamo difendendo l’Italia. Salvini non deve dimettersi” : Per Luigi Di Maio, Matteo Salvini ha ragione e non deve dimettersi. In un'intervista concessa a La Stampa, il vicepremier del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: "Il Caso Diciotti è stato un chiaro segnale al mondo per dire che l'Italia fa sul serio sulla redistribuzione dei migranti. E i giorni passati per risolvere il Caso sono serviti a trovare la soluzione migliore per chi era a bordo".Continua a leggere

Copertina di The Guardian con Salvini libero in Italia : bufala o messaggio politico? : Sta girando davvero tanto in queste ore la notizia riguardante una presunta Copertina da parte di The Guardian riguardante Salvini. La divisione UK della nota testata, infatti, secondo quanto riportato da alcune pagine Facebook avrebbe deciso di pubblicare la prima pagina "in onore" del nostro Ministro dell'Interno in seguito all'indagine scattata nei suoi confronti dopo il caso della nave Diciotti a Catania. Nell'interpretazione collettiva, ...

